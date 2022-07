Keyvani F8 Tributo is een partijtje rammend ordinair

De Keyvani F8 Tributo is toch een partijtje ordinair. Of moet dat wel kunnen?

Een Ferrari is een heilig iets, onder autoliefhebbers. Wat Rolls-Royce is is qua luxeauto is Ferrari qua sportauto: het ultieme merk. Kosten noch moeite worden gespaard om van die raspaardjes de top van de top te maken. Waar gewone auto’s gebouwd worden tegen een prijs, is dat bij een Ferrari veel minder het geval.

Wat dat betreft is het vreemd dat er alsnog tuners zijn die met een Ferrari aan de slag gaan. Hoe verbeter je zoiets nu in hemelsnaam? Een zevengangen diner van Johnnie Boer completeer je ook niet twee Big Tasty’s, die ranzige gele saus en twee liter milkshake.

Keyvani F8 Tributo

Toch dachten ze bij Keyvany het wél te kunnen. In dit geval is de Ferrari F8 Tributo de gebakken banaan. In principe doen doet de Duitse tuner niets anders dan wat alle andere Ferrari-tuners als Novitec en Mansory al doen. Extra veel carbon frutsels, iets te grote doch gesmede velgen en een licht gekietelde motor.

Om met de motor van de Keyvani F8 Tributo te beginnen, die 3.9 liter V8 biturbo is voorzien een sportuitlaat en 200 cels-sportkatalysatoren. Deze weegt minder dan het standaardexemplaar en maakt veel meer herrie. Ook zorgt het voor een betere flow en meer vermogen en koppel! In samenwerking met een opnieuw geschreven ECU (geen externe modules bij Keyvany!) is het vermogen nu 850 pk en het koppel 922 Nm.

Prestaties

De prestaties zijn dan ook dik in orde. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 2,8 seconden, een tiende sneller dan voorheen. De topsnelheid is 351 km/u.

Dat is wel serieus snel. Volgens Keyvani kan de auto zich nu meten met tien- en twaalfcilinder-supercars van deze wereld. Okee…

Verder tapt men uit een bekend vaatje. Er is dus een koolstofvezel bodykit. Uiteraard is alles weer overdreven dik aangezet. Dat is de bedoeling, maar het doet wel afbreuk aan hetgeen waar Ferrari voor staat. Het is dus niet een product zoals Novitec kan leveren.

Novitec zit vaak net aan de goede kant van het foute randje. De creatie van Keyvani gaat er ver overheen en doet wat dat betreft denken aan Mansory. Sterker nog, check hier de F8 Tributo van Mansory en hier de F8 Tributo van Novitec.

Leermeester

De reden daarvoor is overigens vrij logisch. Novitec is door Wolfgang Hagedorn opgericht nadat hij jarenlang bij Ruf Automobiles heeft gewerkt. Keyvani is van Babak Shahvari die daarvoor mede-eigenaar was van Mansory. Zo zie je maar hoe belangrijk een goede leermeester is.

Overigens kunnen wij wel zeuren op het overdreven ujiterlijk van de Keyvani F8 Tributo, maar meestel weten dit soort bedrijven heel erg goed wat de betalende klant wil. Zo’n schoorsteen moet immers toch blijven roken, nietwaar?

Meer lezen? Dit zijn de 16 mooiste blauwe auto’s!