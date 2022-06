Politie pakt Ferrari dief door langzaam te rijden

De schildpad is de haas altijd te slim af. Daardoor pakt de politie deze Ferrari dief. Mooi toch?

Als er een ding krom is aan alle Hollywood-films, zijn het de achtervolgingen wel. In de meeste gevallen klopt er namelijk geen hout van. Een Peugeot 205 die in het spoor blijft van een Audi S8 (Ronin), een S500 die een gare Peugeot Boxer niet kan losrijden (Bad Company) en natuurlijk een Land Rover Defender die prima een Aston Martin DBS kan volgen (Quantum of Solace)

In het echt werkt dat natuurlijk niet zo en dat weet de politie zelf ook wel. Ondanks dat een witte Audi A6 Avant best hard kan, staat het niet in verhouding tot de prestaties die een Ferrari op het asfalt legt. Of, zoals ze bij Politiehonden Limburg zeggen, ‘een knalgele sportauto van een bekend Italiaans merk’.

Samenwerking

Wat is er gebeurd? Nou, dat gaan we je vertellen. De sportwagen in kwestie – een Ferrari F8 Tributo – bleek namelijk onrechtmatig verkregen te zijn. Ofwel, de auto was gestolen. Team Surveillance Honden van de Eenheid Limburg kwam de auto tegen. Normaal gesproken is het mogelijk dat een achtervolging volgt. Echter, de agenten hadden natuurlijk ook wel door dat hun politieauto nimmer de Ferrari kon bijhouden.

Gelukkig kon de politie wel slim zijn. Er werd samengewerkt met de Landelijke Eenheid Dienst Infra Zuid Oost, Team Surveillancehonden Limburg en hun collega’s van de Basisteams.

Politie pakt Ferrari dief

Het voertuig werd onopvallend gevolgd door de samenwerkende hermandad. Uiteraard kun je met zo’n V8 er altijd wel vanuit gaan dat er een keertje getankt moet worden en zo geschiedde.

De politie sloot het vangnet om de Ferrari en kon zo het sujet in de onrechtmatig verkregen exoot in de kraag vatten. Goed nieuws, de knalgele Ferrari keert geheel schadevrij huiswaarts! Eind goed, al goed.

Fotocredits: Politiehonden Limburg op Instagram.

Via: NOS.