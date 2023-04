Porsche 917 heeft pas écht verrassing onder de kap

“Verrassing onder de kap” was nog nooit zo relevant als bij deze Porsche 917. Hint: het is géén motor.

We behandelen op Autoblog wel eens gave motorruilprojecten. Waar iemand een motor in een totaal andere auto legt om tot een krankzinnige Frankenstein-creatie te komen. Vaak titelen we zo’n artikel ‘deze x heeft een verrassing onder de kap’ om niet gelijk de verrassing te verraden. Nooit was een dergelijke kop echter zo relevant als bij deze Porsche 917.

Porsche 917 Replica

Om gelijk even de eerste olifant uit de kamer te vissen: het is geen échte Porsche 917. Het gaat om een replica van het koetswerk met een buizenframe. Alles is zo goed mogelijk nagemaakt om te lijken op een oude 917 met historische Gulf-kleurstelling. De koplampen werken, de centerlock-wielen hebben zelfs wat gebruikssporen op het rubber en hij is op de juiste schaal gemaakt.

Dan vraag je je natuurlijk nu af: wat is die verrassing onder de kap? Welnu, het is geen motorblok. Dat verklaart waarom deze Porsche 917 hulpwieltjes nodig heeft om op mankracht geduwd te worden. Je kan er dus niet mee rijden. Wat heb je dan aan een replica?

Echte verrassing

Daarvoor moet je echt onder de kap kijken. Deze hele Porsche 917 replica is namelijk één grote kap. Deze kan naar de zijkant openslaan en de verrassing onthullen: een slotracebaan. Yep: deze 917 replica is een showmodel om een slotracebaan te huisvesten. Ongelofelijk cool, nietwaar? Het gaat om een creatie van het Amerikaanse Slot Mods.

De elektronisch open te klappen 917-koets is dus het gaafste afdekzeil wat je vandaag gaat vinden. Als je de ruimte ervoor hebt, is dit wel de ultieme toevoeging aan je mancave. De slotracebaan doet het nog perfect, er zit nog genoeg pit in de schaal 1:32 miniatuurauto’s die je erbij krijgt.

Om nog maar te zwijgen over de baan zelf. Het thema is een knipoog naar de film Le Mans uit 1971 met Steve McQueen. Het circuit zit vol met details om de sfeer van die film na te bootsen, om nog maar te zwijgen over de 19 miniatuurauto’s die je erbij krijgt om tegen elkaar te racen. Dit zijn allemaal period-correcte (Le Mans)-raceauto’s in de correcte kleurstellingen. Niet in de laatste plaats een setje 917’s in Gulf-kleuren, bijpassend bij de behuizing van de racebaan.

Je kunt urenlang kijken naar of urenlang spelen met deze slotracebaan in een Porsche 917, maar je kunt hem ook kopen. Wij vinden deze bijzondere creatie namelijk op Bring A Trailer. Een goedkope toevoeging aan je mancave is het niet: het huidige bod staat al op 87.000 dollar (80.031 euro).