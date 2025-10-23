Klant krijgt geld terug vanwege neppe koelsleuven

En nog een schadevergoeding ook.

Veel aerodynamische elementen zijn een eigen leven gaan leiden en worden soms puur gebruikt voor de show. Is dat erg? Niet per se. Zolang de fabrikant er maar niet over gaat liegen. Dat deed Xiaomi dus wel.

Xiaomi maakte furore met de SU7 Ultra, die in juni het ‘Ringrecord voor elektrische auto’s pakte. Dat record is inmiddels alweer verbroken door een ander Chinees merk, maar dat terzijde. De SU7 Ultra is een serieuze sportsedan.

Carbon motorkap

Xiaomi was echter niet helemaal eerlijk over één detail, zo blijkt nu. Het gaat om de optionele carbon motorkap. Deze was voorzien van twee luchtinlaten en zou de koeling verbeteren. Klanten ontdekten echter dat de koelsleuven helemaal niet functioneel waren.

Xiaomi had eerder al excuses aangeboden, maar één klant nam daar geen genoegen mee. Hij heeft een rechtszaak tegen de autofabrikant aangespannen. Hij had omgerekend €5.075 betaald voor deze optie en wilde waar voor zijn geld. Gelijkt heeft ‘ie.

Schadevergoeding

De rechter stelde de beste man in het gelijk. Xiaomi moet nu de aanbetaling van €2.416 terugstorten en bovendien €15.225 aan schadevergoeding betalen. Uiteraard moeten ze ook de proceskosten (€1.208) voor hun rekening nemen.

Dit zijn natuurlijk geen bedragen waar Xiaomi van schrikt, maar ze gaan waarschijnlijk toch zweten. Als één klant aanspraak kan maken op €15.000 schadevergoeding geldt dat voor alle klanten. Dat kan nog wel eens vervelend worden.

Om de klanten zoet te houden heeft Xiaomi daarom snel een vergoeding van 20.000 Mi Points beloofd aan iedereen die de carbon motorkap heeft besteld. Dat zijn punten waarmee je Xiaomi-producten kunt kopen, ter waarde van circa €240. En nu maar hopen dat de klanten geen collectieve rechtszaak aanspannen…