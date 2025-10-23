Dit merk overweegt Tesla Model Y-strategie voor instapmodel

De strategie omtrent een nieuwe instapper van Tesla lijkt inspiratie te bieden.

Hij is er dan eindelijk: de goedkopere Tesla die ooit bedoeld was als “babymodel” onder de Model 3. Alleen het is niet een spotgoedkoop nieuw model, maar een uitgeklede Model 3 of Y genaamd Standard. En laten we eerlijk zijn: dat is eigenlijk veel slimmer. Er is genoeg bespaard dat de upgrade naar een ‘Premium’ 3 of Y nog steeds de moeite waard is, maar ook weer niet zo veel dat je nu raamslingers en wieldoppen krijgt. Oké, dat laatste wel, maar dat geldt ook voor een duurdere Tesla.

Uitgekleed model als instapper

Het lijkt erop dat deze strategie inspiratie bood voor anderen. Mitsubishi zou iets soortgelijks overwegen. Het is vrij simpel. Zoals je weet is de Space Star uit productie genomen en dus ben je de A-segmenter van het Japanse merk kwijt. In plaats daarvan krijg je een aantal Renault-rebadges om toch betaalbaar Mitsubishi te kunnen rijden. Zo werd Mitsubishi’s ‘eigen’ ASX vervangen door een rebadge-Captur en je hebt daaronder nog de Colt.

Niet in de VS. Daar wordt de oude ASX nog verkocht als Mitsubishi Outlander Sport (een veel betere naam overigens). Maar ook de Mitsubishi Space Star werd nog tot zeer recent verkocht als Mirage. Net als hier is die laatste nu officieel weg en dat betekent dat de Outlander Sport nu de instapper is. Dat betekent wel dat het voorheen zo’n 16.000 dollar kostte om Mitsubishi te rijden, nu kost dat net geen 25.000 dollar.

Vandaar het idee om een goedkopere Mitsubishi Outlander Sport aan te bieden als instapper, aldus Automotive News. Het idee is om de Outlander Sport ‘uit te kleden’ zodat de vanafprijs daalt. Eén van de belangrijkste veranderingen is het niet meer standaard aanbieden van AWC, hoe Mitsubishi vierwielaandrijving noemt. Enkel aandrijving op de voorwielen dus. Denk ook aan minder opties standaard aanbieden. Maar wel met de mallen van de inmiddels bijna 15 jaar oude ASX, waardoor de nieuwe instapper gewoon dezelfde auto wordt, maar dan kaler. Net als Tesla. Het gaat nog om een gerucht vanuit een anonieme insider, maar desgevraagd ontkende Mitsubishi niet dat ze werken aan een model dat ‘goedkoop aan klanten aan te bieden is’.

Mocht Mitsubishi daarmee de prijs naar rond de 20.000 dollar kunnen krijgen, heb je veel auto voor je geld en hoeven potentiële Mirage-kopers maar een klein beetje door te sparen voor een veel grotere auto dankzij deze instapper van Mitsubishi. Best slim, die Tesla-tactiek.