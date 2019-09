Volkswagen geeft ons het eerste stukje ID.3

Wel van Volkswagen zelf, ietsje eerder dan de bedoeling was.

Uiteraard weten we al het een en ander over de Volkswagen ID.3. Volkswagen heeft ons zelfs al een ‘echt beeld‘ inclusief specificaties van de eerste volledig elektrische Volkswagen die bloedserieus is. Het kekke camouflagewrapje valt vanavond, Volkswagen is er enthousiast over. Zo enthousiast dat er op de website al een ID.3 in vol ornaat te zien is.

Oké, toegegeven, voor een hoop extra details moeten we nog even wachten. Toch bevestigt het dat de auto dicht bij zijn conceptversie zit. Inclusief tweekleurige configuratie, met een zwart dak wat doorloopt in een dakspoiler. Dit zal voor betere luchtstroom zorgen en toont verwantschap met de SEAT el-Born.

De website waar deze afbeelding te zien is, is de website waar je de ID.3 kunt pre-orderen. Dat kost een kleine aanbetaling, maar dan zit je op de eerste rang om de elektrische VW te bemachtigen, een trucje wat we ondertussen kennen van onder meer Tesla met de Model 3. Bij Volkswagen liep het ook storm, zo’n 30.000 mensen willen de ID.3 nu al hebben.

Met dank aan Mark voor de tip!