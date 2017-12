Kleine BMW-dealers houden hoofd maar net boven water

Big bank take little bank.

Er broeit het een en ander in België. Hoewel BMW dit jaar meer dan 40.000 auto’s aan de man bracht en daarmee het op twee na populairste automerk werd, zag het de afgelopen jaren enorm veel veranderingen in hun dealernetwerk. Met name de kleine dealers zijn de dupe, omdat ze de storm van succes van de grotere concessiehouders niet aankunnen. Dit meldt De Tijd vandaag.

In de laatste vijf jaar wisselden liefst 19 van de 69 dealerhouders van eigenaar, waarvan het grootste gedeelte in dit jaar plaatsvond. In 2017 moesten er precies negen concessiehouders hun bedrijf gedag zeggen. Desondanks ontkent BMW BeLux dat er iets aan de hand is en wijt het de veranderingen aan het idee dat de families (waaruit een groot deel van het netwerk bestaat) simpelweg geen opvolger voor hun taken kunnen vinden.

“Ons dealernetwerk is in het bezit van families. Als de eigenaar in zijn familie niemand vindt om de zaak over te nemen, wordt die meestal door een andere concessiehouder overgenomen. De familiale dealers verklaren net het succes van BMW in België.”

De kleine garagisten kunnen de ontwikkelingen maar moeizaam bijbenen. Om deze reden gaat het argument van BMW ook niet op. Kleine dealers moeten voor honderdduizenden euro’s investeren in vernieuwingen aan hun panden, waardoor overleven een tergende taak wordt.

De vermoedens worden overigens alleen maar bevestigd door de ontwikkelingen bij de importeur van concurrent Volkswagen. Deze liet eerder weten dat het zijn netwerk tot 26 grote spelers wil zien krimpen, waardoor ze eigenlijk verplicht worden om de kleinere spelers over te nemen. BMW zelf ontkent dat het zich bezighoudt met dergelijke praktijken, maar alle signalen wijzen erop dat er wel degelijk meer aan de hand is.

Met dank aan Gert voor de tip!

Beeld: nieuwe BMW 5-serie via @theblitzphotography7