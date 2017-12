Kopen? Touareg V10 met 750K kilometers op de teller!

De luxe pretfabriek heeft in zijn leven heel wat asfalt verteerd.

Het is niet elke dag dat je een Volkswagen Touareg met 5-liter V10 tegen het lijf loopt, maar een oplettende lezer is het gelukt. En wat voor een! Volgens de advertentie en de foto’s heeft niet minder dan 734.621 kilometer achter de rug. Dat noemen we nog eens toewijding.

Wie zich aan een vlugge zoektocht op verschillende occasion websites durft te wagen, ondervindt dat het sowieso al lastig is om een Touareg te vinden met een dergelijke kilometerstand, laat staan eentje met een heuse V10 in het vooronder. Dit is ook niet geheel zonder reden, want het onderhoud van een dieselmotor met zoveel cilinders kost immers een waar godsvermogen. Rijd je hem dan ook nog eens in ruim tien jaar tot boven de 700.000 kilometer, dan is het niet ondenkbaar dat er behoorlijk wat pegels in het onderhoudsfonds zijn gestoken.

Ongeacht waar het onderhoud is uitgevoerd, de auto ziet er voor zijn tellerstand haarfijn uit. Het zal dan ook vooral aan het bikkelharde leven van de Touareg liggen, waardoor de prijs zo wordt gedrukt. Ondanks dat er bij 500.000 kilometer een nieuwe motor in is geworpen, vraagt de verkoper er € 7.800 (excl. btw) voor, zodat je genoeg geld overhoudt om hem op de been te houden.

De V10 TDI in de Touareg is overigens niet per se de meest krachtige tiencilinder op de markt. Het blok produceerde van fabriek af 313 pk—hoeveel daar van over is, is nog maar de vraag—en een diesel-waardige 750 Nm aan koppel. Mede dankzij de vierwielaandrijving presteert het ruim 2.500 kg zware gevaarte het om in zo’n 6 seconden naar de 100 km/u te snellen. Prima stats voor een bedrijfswagen!

Met dank aan Ton voor de tip!