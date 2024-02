Rivian vermorzelt vangrail, leger maakt zich zorgen

Een vangrail is helaas niet in staat om een meer dan 3.100 kg zware Rivian te stoppen, en dat begint zorgwekkend te worden.

Dat Amerikanen gelijk verzot zijn op elektrische pickups, dat hoeft geen verrassing te zijn. Het is nog steeds het populairste autotype aldaar, dus wanneer al meer dan vijf merken beloven jouw dagelijkse pickup-taken over te kunnen zetten naar een EV, dan klinkt dat als een goed idee. Traditionele merken als Ford, RAM en Chevrolet/GMC hebben al hun trucks gepresenteerd en deels al verkocht, maar ook nieuwe(re) merken als Tesla en Rivian doen een duit in het zakje.

Gewicht

Het enige probleem is hoe die initiële golf trucks tot stand is gekomen. Bij de meeste merken werd geprobeerd om in ieder geval een flinke accu toe te voegen, wat wel het nodige doet met het gewicht. Nou is de GMC Hummer EV een extreem geval, maar daar werd wel duidelijk dat deze 4,5 ton(!) wegende gigant eigenlijk veel te veel van het goede is. Met zo’n gigantische batterij is de gehele impact in de energiecyclus veel meer milieubelastend dan een gemiddelde benzineauto.

Veiligheid

Het Amerikaanse ministerie van defensie liet een onderzoek uitvoeren door de University of Nebraska-Lincoln. Het ministerie maakt zich namelijk zorgen om het toenemende gewicht van auto’s en pickups, met name omwille van de veiligheid. De zorgen zitten ‘m vooral in de vangrails. Die doen hun werk goed bij een gemiddelde personenauto van jaren terug, maar doen ze hun werk ook tegen het geweld dat een 3.200 kg zware truck te bieden heeft? Kijk zelf maar.

Je zou kunnen denken dat het onderzoek een aflevering is van ‘Dingen Kapot Maken’, maar dat komt uiteraard doordat vangrails eigenlijk zo’n Rivian niet kunnen houden. Zoals je ziet: de Rivian ervaart totaal geen bots-absorberende werking van de vangrail: hij banjert er dwars doorheen en vliegt zelfs over het erachter staande betonblok heen. Nou moeten we wel zeggen dat de Rivian de klap nog redelijk opvangt voor de inzittenden, maar een heftige klap is het zeker en de (niet-)werking van de vangrail is evident.

Volgens het onderzoek heeft een EV die tegen een vangrail aan klapt zo’n 20 tot 50 procent meer impact dan een gemiddelde ICE-auto. De nieuwe uitdaging voor de lokale veiligheidsautoriteit is dan ook om een nieuwe vangrail te ontwikkelen die meer kracht kan opvangen. Het ministerie van defensie helpt graag met de door hun gedane ontwikkelingen om te kijken of die kunnen helpen in het dagelijkse verkeer.