Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2024

Is McLaren echt het nieuwe snelste team? We gaan het zien in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia Romagna in 2024.

Dit weekend staat de Grand Prix van Emilia Romagna op de kalender en het is een bijzondere editie. Niet alleen omdat 30 jaar geleden Ayrton Senna en Roland Ratzenberger omkwamen tijdens een horror-weekend. Maar ook omdat de race vorig jaar niet doorging vanwege heftige overstromingen. Veel drama en rampspoed dus, al met al.

Rampspoed van net iets minder heftige aard, was er vorig weekend voor Red Bull in Miami. Het team was opeens niet meer veruit het snelste. Verstappen won zelfs de hoofdrace niet, hoewel hij het weekend alsnog beëindigde met het meeste punten. Nu zijn wij allen Max-fans. Maar eigenlijk hoopt inmiddels iedereen dat deze onverwachte gebeurtenis niet kwam door de schade aan de vloer van Max, maar omdat Red Bull echt om de overwinningen moet gaan vechten met McLaren en wellicht Ferrari.

In de vrije trainingen leek het daar wel op. Maar de eerste echte indicatie komt natuurlijk in de kwalificatie. Macca vooraan?

Q1

Albonio schiet even de baan af. Dat hebben we al heel veel gezien bij verschillende coureurs dit weekend. Ervaren rotten Perez en Alonso gingen zelfs biem tegen de boarding in VT3. Norris gaat dan min of meer volgens verwachting naar P1 voor Leclerc. De Ferrari lijkt de pace toch net niet te hebben, ondanks de nodige updates.

Verstappen is echter toch weer gewoon sneller dan Norris, terwijl Perez achter de Brit aansluit. Er is echter nog hoop voor McLaren, want Norris had een klein ‘momentje’ in zijn snelle ronde. Piastri is vervolgens wel net iets sneller onderweg dan Verstappen. Het is maar de strijd over een ronde, maar Red Bull lijkt op softs daadwerkelijk een echte concurrent te hebben.

Sainz en Leclerc gaan dan apart genoeg harder op mediums dan ze waren op softs en komen erg dicht bij de toppers uit. Jaaa…de spanning is er voor het eerst sinds lange tijd weer eens. Gasly gaat dan bijzonder genoeg opeens hard met de Alpine, terwijl Alonso weer van de baan schiet. Bijzonder voor de 42-jarige veteraan. Hij rijdt daarna nog verder maar komt niet meer tot een goede tijd.

Dan een bizarre gebeurtenis: Hulkenberg gaat naar P1 met de Haas F1. Verstappen is daarna wel sneller maar het scheelt maar 79 duizendsten. Tsunoda gaat naar P4. De afvallers in Q1 zijn Bottas, Sargeant, Zhou, Magnussen en dus Alonso.

Q2

Merc pakt de handschoen op in Q2 en gaat als eerste naar buiten. Zo vroeg dat Hamilton zich afvraagt of het niet te vroeg is. De meervoudig kampioen is drie duizendsten van een seconde sneller dan zijn jongere teammaat. Maar Verstappen is maar liefst acht tienden sneller dan team zwart. Perez sluit aan maar geeft bijna een halve tel toe.

Piastri is marginaal langzamer dan Verstappen, maar dan is het Leclerc die naar P1 gaat. Tsunoda gaat dan ook kneiterhard en pakt P2 met de VCARB. Hoe dan…De top-5 zit binnen anderhalve tiende van elkaar. Sainz en Perez moeten zich nog redden op het laatst. Sainz lukt dat wel, maar Perez niet! De Mexicaan komt 15 duizendsten tekort op uitgerekend Ricciardo. Maar met Ricciardo op P10 en Tsunoda op P2, houdt het ook voor de Ozzie niet over. De oudjes worden afgedroogd vandaag. Behalve Hulkenberg dan, die is bezig aan zijn tweede jeugd.

Q3

De exit van Perez geeft aan dat de weelde bij Red Bull niet meer overhoudt. Maar Maxsj was op het laatst stiekem toch weer eerste in Q2. Haalt de enig overgebleven Red Bull (naast de twee VCARB’s) dan toch de kastanjes uit het vuur tegen de twee Ferrari’s en Macca’s?

Jazeker. De Nederlander doet het toch weer. Het scheelt minder dan een tiende met beide McLarens, maar het is toch ‘gewoon’ weer Max vooraan. Hoe doet ‘ie dat toch? En hoe lang duurt het nog?

Eervolle vermelding is er nog voor Tsunoda. Hij was tweede in Q2 en slechts zevende in Q3…Maar, de Japanner heeft ook een beetje pech. Hij rijdt exact dezelfde tijd als Russell (maar zet die later neer) en is slechts een duizendste trager dan Sainz. Wel is hij weer ‘gewoon’ bijna drie tienden sneller dan Ricciardo, die steeds vaker Liam Lawson in beeld gebracht ziet worden door de regie. Morgen de race…