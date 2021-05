Kleine rappe stationwagon voor 10 mille - Autoblog advies - Autoblog.nl

Wat zijn de keuzes en mogelijkheden als je op zoek gaat naar een kleine rappe stationwagon voor minder dan 10 mille?

Vorige week kregen we een bijzondere aanvraag binnen. Bijzonder althans in de zin dat het een aanvraag was die we normaal gesproken niet zo vaak krijgen. Het gaat uiteraard om een auto voor een Autoblog-lezer. De lezer in kwestie is Simon. Hij heeft al jarenlang aparte en andere auto’s gereden. Op dit moment heeft hij een, jawel, Alfa Romeo 159 2.4 JTD met Ti-pakket en enkele modificaties.

Opel Grandland

Die auto wordt echter te weinig gebruikt. Zijn vrouw rijdt rond in een Opel Grandland van de zaak, dus daar kunnen ze alle kilometers mee maken. Want voor Simon (en zijn vrouw) is het wel handig om een tweede auto te hebben. Ze hebben namelijk een paar honden. Carla (zijn vrouw) dacht aan een Peugeot Partner of Renault Kangoo. Maar aangezien Simon ook een beetje lol wil hebben, mag het ook een leuke auto zijn.

Clubman?

Kortom, wat is er te koop? Zelf dacht Simon uiteraard aan een Mini Cooper S Clubman, alhoewel die auto nog een beetje aan de prijs is. Qua betrouwbaarheid maakt het Simon overigens iets minder uit, daar hij zelf 20 jaar monteur is geweest. Het gaat om een lichte, compacte auto met een grote kofferbak en iets te veel pk’s. Bestaat dat eigenlijk wel? Team Autoblog ging op zoek!

De wensen en eisen van Simon voor een kleine rappe stationwagon in een overzichtelijke tabel:

Huidige auto’s Opel Grandland X, Alfa 159 (gaat eruit) Koop/Lease: Koop Budget: Maximaal 10.000 euro, (veel) minder mag ook Jaarkilometrage: 5.000 tot 7.500 km per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto Huidige Alfa is te groot, te zwaar en wordt te weinig mee gereden Gezinssamenstelling: 2 kinderen, 3 honden Voorkeursmodellen Mini Cooper S Stationwagon No-go: Alles wat zwaar en groot is

Peugeot 207 RC SW

€ 4.500

140.000 km

2008

Het makkelijkste is om een Peugeot 207 RC SW op te speuren als je op zoek bent naar een kleine rappe stationwagon. Deze zijn namelijk bijzonder zeldzaam én zeldzaam ongewild. Eigenlijk is dat onverdiend. Want als hete hatchback was de 207 RC weliswaar niet zo geslaagd als een Clio Renault Sport, maar als SW verandert dat volkomen. Er zijn namelijk niet veel leuke stationwagons in deze klasse. De 1.6 motor is een heerlijkheid: veel vermogen (175 pk) en veel koppel (240 Nm). Het nadeel is de betrouwbaarheid ervan (Peugeot 207 Aankoopadvies). Zelfs als je monteur bent, moet je je afvragen of je wel zo veel wilt sleutelen.

Aan de andere kant, het is best een leuke auto met een grote bagagebak. Qua zitpositie is de 207 RC bijna een C-segment auto. Qua gewicht (meer dan 1.300 kg) is de 207 SW RC dat eigenlijk ook. Wat wel leuk is: ze werden luxe afgeleverd in Nederland. Alles wat je erop kunt wensen, zit er op. Denk aan een automatische airco, een puike JBL-installatie en en een leer-alcantara sportinterieur. Ook lekker: je kunt ze voor een appel en een ei vinden. Dus voor de helft van het maximale budget.

Opel Meriva OPC

€ 6.500

2008

90.000 km

We gaan even door met de gekke eenden in de bijt. Want de Meriva OPC is geen kleine rappe stationwagon, maar een kleine rappe MPV-achtige. We hebben het in dit geval over de Opel Meriva OPC. De Opel Meriva was een geinige compacte MPV op basis van de Corsa. In Duitsland kon je de auto ook krijgen als OPC. Zie het als het kleine broertje van de Opel Zafira OPC. De Meriva had een 1.6 turbomotor met 180 pk. Bij de introductie wisten we niet echt wie de doelgroep was. Dat weten we eigenlijk nu eigenlijk nog steeds niet. Voor een prijs tussen de 5 en 7 mille haal je er eentje uit Duitsland.

Ze zijn verrassend ruim, dat is erg prettig. De OPC-uitvoering heeft ook nog eens puike stoelen. De transmissie is wel een dingetje, want de beruchte M32-versnellingsbak houdt meer van revisies dan Marijke Helwegen. Verder is het waarschijnlijk vooral een leuke auto omdat ‘ie obscuur is en omdat niemand zal vermoeden dat ‘ie zo snel is. Verder is het ‘gewoon’ een Meriva. Dus hopelijk houd je van een hoge instap, ANWB-lidmaatschappen, Nordic Walking en The Carpenters.

Renault Clio Estate Dynamique 128

€ 6.500

2010

70.000 km

Voor deze uitvoering moesten we even heel erg goed gaan zoeken. Want er is een serie Clio’s geleverd met een sterkere 1.6 motor, dezelfde uit de Clio GT. Maar veel daarvan vind je niet op de occasion-websites. De Clio Grand Tour 1.6 Dynamique was een soort Renault Sport Light. In dit geval is het die motor, maar dan met de Dynamique-aankleding. De Clio is relatief licht en rijdt bijzonder vermakelijk met een hoogtoerige 1.6 die je nog op zijn staart moet trappen. Qua prestaties is de auto nét niet snel genoeg om gekenmerkt te kunnen worden als kleine rappe stationwagon.

Wellicht dat je met een lekker sportuitlaat de sensaties kunt vergroten. Ook hier best een complete uitrusting in de meeste gevallen. Nou ja, in beide gevallen. Want op het moment van schrijven vonden we in heel Nederland slechts twee exemplaren. Het rijdt bijzonder vermakelijk en qua degelijkheid (Renault Clio III Aankoopadvies) is het de meest verstandige keuze.

Mini Clubman Cooper S (R55)

€ 7.250

2008

105.000 km

Als het gaat om beschikbare exemplaren stelt de Clubman Cooper S nooít teleur. Het land staat er vol mee. Sterker nog, Van de Mini Clubman Cooper S staan waarschijnlijk meer exemplaren te koop dan van alle andere auto’s in dit lijstje bij elkaar. Het is een bijzondere categorie, die van de kleine rappe stationwagon. Dus het is vrij logisch dat je uitkomt op een select clubje geschikte auto’s. Ook de Mini Clubman Cooper S staat niet bekend om zijn degelijkheid. Integendeel. (Mini Clubman R55 Aankoopadvies)

Zowel de motor als bak kennen hun aandachtspunten. Wel is het zo dat de onderdelenvoorziening prima voor elkaar is. Het is dezelfde motor als in de Peugeot 207 RC. Dus als het rijdt, is het geweldig, maar er gaat nog weleens wat kapot. Het grote voordeel van de Cooper S ten opzichte van de auto’s is de restwaarde. Deze auto’s kun je nog redelijk goed doorverkopen. Ook is het rijden geweldig in deze auto’s. De motor mag dan identiek zijn aan die in de Peugeot, maar de wegligging is dat niet. De Mini is aanzienlijk sportiever en is ook hilarisch bij gewone snelheden.

Skoda Fabia vRS Combi (5J)

€ 8.950

2013

145.000 km

Op papier is de Skoda Fabia vRS Combi misschien wel de meest ideale auto als je een kleine rappe stationwagon wenst. Je hebt veel power (180 pk), een turbo, een compressor én een automaat met dubbele koppeling. Deze kan nog weleens voor flinke kopzorgen zorgen (Skoda Fabia aankoopadvies). Aan de andere kant: als er wat kapot aan gaat, is dat hoogstwaarschijnlijk al een keer gebeurd en aangepakt. Verder voldoet de auto aan het eisenpakket. De achterbak is ook hier verrassend ruim.

Ondanks dat de Fabia vRS geen enkel moment luxe aanvoelt, is de uitrusting dik voor elkaar. Zitpositie is ook goed. Het is alleen een vrij zouteloze auto om te rijden. Het is een rap wagentje, absoluut. Maar eigenlijk is de Fabia vRS te zakelijk en volwassen voor het type auto dat ‘ie wil zijn. Wellicht dat je met een paar modificaties er iets leukers van kunt maken. Sowieso is het een leuke sleeper, want niemand verwacht dat deze opgevoerde geitenwol sok op wielen zo snel is.

Seat Ibiza ST FR (6J)

€ 12.950

2013

60.000 km

Dit is in principe dezelfde auto als de Skoda, toch? Nee! Ten eerste is de motor iets anders. De 1.4 TSI heeft hier slechts een turbo, zonder de assistentie van een mechanische compressor. Een groot verschil met de Skoda is het chassis, de Ibiza staat op een moderner platform (PQ25 ipv PQ24). van de Fabia. Dat merk je wel als je op een slechter en bochtiger wegdek er goed voor gaat zitten. De Ibiza kan net even wat beter omgaan met oneffenheden. Beide zijn niet overmatig sportief, helaas. Ook de Ibiza heeft voldoende aandachtspunten, met name de 1.4 motor (Seat Ibiza 6J-aankoopadvies)

De Seat Ibiza ziet er wel iets sportiever uit, maar dat is niet echt een prestatie. De Seats die we vonden waren wel flink boven het budget. Het waren relatief recente Ibiza’s met weinig kilometers, dus wellicht dat er exemplaren voorbij komen die iets beter passen bij het budget. Een groot voordeel is dat je de Ibiza met een handbak kan krijgen. Dat maakt het rijden net even wat leuker in deze kleine rappe stationwagon.

YOLO: Subaru Impreza GT Turbo

€ 8.500

1999

215.000 km

Als we kijken naar rappe en praktische B-segment auto’s, zijn we al door de mogelijkheden heen. In het C-segment is er niet heel erg veel meer keuze, overigens. Een Opel Astra OPC (F) of Ford Focus ST170 (DBW) zijn erg leuke auto’s en voldoen aan alle eisen, maar zijn erg lastig te vinden in goede staat. Voor de Subaru Impreza Plus GT Turbo geldt eigenlijk hetzelfde. De Impreza is voor een C-segment auto vrij smal en compact. In het interieur is nergens te zien dat dit een dure auto was. Integendeel, het geheel doet aan alsof het uit de vroege jaren ’90 komt, wat eigenlijk ook het geval is.

De grootste zorg die je hebt met deze auto is roest. De rest van de onderdelen is wereldwijd redelijk goed te vinden. Het blijven liefhebbersauto’s. Ook passen veel onderdelen van de generaties hierna, zoals de Impreza Mk2. De reputatie van Subaru helpt uiteraard, maar zó betrouwbaar zijn deze auto’s niet. Door de leeftijd van de auto, maar ook hoe deze auto je uitdaagt tot rijden. Het is de perfecte praktische station voor erbij, trouwens. Je wilt hiermee niet naar Italië rijden, maar wel over de bergpassen in Italië.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!