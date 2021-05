Is deze offroad occasion de leukste cabrio ooit? - Autoblog.nl

Een Toyota FJ Cruiser occasion, maar dan als cabrio. Bestaan die?

Er was zo’n 15 jaar geleden ineens een ware retro-hype gaande. Ford maakte van de Mustang weer een wat meer old school ontwerp, Jeep gaf de Wrangler een update door bijna niks te vernieuwen en zo waren er veel meer voorbeelden. Toyota heeft de Land Cruiser steeds tijdig bijgepunt, maar kwam ook met een speciaal retro-model wat terug moest vallen op de originele Land Cruisers, met name de populaire FJ40.

FJ Cruiser

Het resultaat werd de FJ Cruiser. Wat ooit begon als een gewaagde concept car ging als retro-achtige doch moderne auto in productie. Hij deelde veel met de minder retro-achtige maar wel potente 4Runner. De FJ Cruiser was trouwens wel net zoals een ‘echte’ Land Cruiser een potent ding voor de ruige paden. Met uiteraard vierwielaandrijving en genoeg grondspeling om lekker je gang te gaan op plekken waar menig crossover de brui eraan geeft. Overigens ging het om een vierdeurs auto, maar de achterdeuren waren kleine zelfmoorddeurtjes à la Mazda RX-8.

Enkel als hardtop

De Toyota FJ Cruiser werd alleen geleverd in de VS, al is er via grijze import een redelijk aantal hier geland en zie je ze nog regelmatig. In de VS werd hij trouwens alleen geleverd met een vast dak. Dus hoe zitten we dan te kijken naar een Toyota FJ Cruiser occasion zonder dak? Huisvlijt? Een one-off? Nee, het is wel zeldzaam, maar niet de enige.

Newport Convertible Engineering

Een bedrijf in Californië genaamd Newport Convertible Engineering wist namelijk zo’n 35 exemplaren van de Toyota FJ Cruiser om te bouwen als cabrio. Het is dus relatief gezien vakwerk. Mag ook wel, naar het schijnt kost het tussen de 15.000 en 20.000 dollar om een FJ Cruiser om te bouwen.

Helemaal geen slecht idee, want offroaden in de open lucht is ook leuk. Deze Toyota FJ Cruiser cabrio occasion is uitgevoerd in de lakkleur Brick Metallic, wat inderdaad vernoemd is naar een baksteen. Ook staat hij iets hoger op zijn veren dan normaal door Airlift-suspension en schokken worden beter gedempt met dank aan Bilstein. De 17-inch offroad wielen komen van TRD, een soort OEM-plus dus.

Uniek

Er zijn dus maar 35 exemplaren van de Toyota FJ Cruiser cabrio, dus eentje als occasion is een unieke kans. Die kun je grijpen door te bieden op de auto op Cars & Bids. De teller staat op 20.000 dollar, maar je moet hem wel ophalen vanuit Florida.