Bottas vindt zichzelf een ster, is tegen salarisplafond - Autoblog.nl

I’m a star, how could I not shine?

Lange tijd was de Formule 1 het ultieme Darwinistische strijdtoneel van het ongebreidelde kapitalisme. Eigenhandig gooide de F1 de muur om via de Grand Prix in Hongarije, die de comrads vanaf 1985 liet zien wat mogelijk was met een vleugje meer vrijheid. Wie het meeste geld had, huurde de beste techneuten en coureurs in. Zo had je de beste kans om te winnen. De kans inderdaad, want de zekerheid op succes had je alsnog niet. Vraag dat maar aan Toyota. De Japanners gooiden enkele jaren honderden miljoenen tegen de sport aan, maar beten zich alsnog stuk op de concurrentie. Teams zonder vergelijkbare middelen, waren al bij voorbaat gedoemd tot het achterveld.

Maar the times, they are a-changing. Vrijheid, auto’s en de F1 worden vanuit verschillende hoeken onder vuur genomen. De sport neemt daarom drastische maatregelen om te overleven. Een daarvan is het budgetcap. Dit is bedoeld om armlastige teams de kans te geven te overleven en soort van competitief te blijven. Maar men denkt ook nog aan salarisplafond in de sport. Zeg maar een Balkenende-norm, alleen dan voor F1 coureurs. Zak Brown van McLaren schreef onlangs nog een open brief om het weer op de agenda te zetten.

Nou is zoiets a priori al een beetje een wassen neus. Er zullen, net als bij de Balkenende-norm, talloze manieren zijn om te ontkomen aan de norm. Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk en Floortje Dessing harken bijvoorbeeld dikke zakken publieksgeld binnen met hun productiemaatschappijtjes. Politici kunnen zich na hun stint op het pluche door een vrindje als extern adviseur laten inschakelen om met aplomb in de belastinggeld-trog te graaien. Zo zou Lewis Hamilton zijn salaris onder de budgetcap regels bijvoorbeeld kunnen aanvullen met een passende vergoeding voor een commercial van de nieuwe Mercedes B-Klasse.

Doch voorkomen is beter dan genezen, als het aan Valtteri Bottas ligt. De Fin is tot op zekere hoogte voor kostenbesparing in de sport. Toch heeft Bottas zo zijn bedenkingen bij een salarisplafond, zo laat hij weten aan Motorsport-Total:

Mijn gedachten hierover? Het hangt natuurlijk af van de getallen. Wij zijn natuurlijk in een positie dat we voor grote merken van enorme waarde zijn. Zij gebruiken onze beeltenis, want uiteindelijk zijn wij de grote sterren van de show. Dat heeft een bepaalde waarde. Valtteri Bottas, burns like the brightest star

Waarvan akte. Ben jij het eens met Bottas, of is VB77 al lang weg uit de sport als het salarisplafond er ooit komt? Laat het weten, in de comments!