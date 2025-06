Aston Martin zet Porsche voor aap en laat je een échte Le Mans-auto kopen

Porsche staat in zijn hemd, want Aston Martin maakt met de Valkyrie LM een gedurfde stap.

Een beetje flauw was het wel. Vorige week kwam er een grote onthulling van Porsche. De nieuwe 963 RSP was en Le Mans-auto met een kenteken. Enorm vet natuurlijk, maar het flauwe aan dit verhaal was dat Porsche slechts één auto bouwt. En die one-off is voor niemand dan Roger Searle Penske.

Ja, daar hebben we eigenlijk niets aan. De 963 RSP gaan we nooit meer zien en was vooral een feestje voor Porsche zelf. Aston Martin zet Porsche voor aap, want het merk doet wat Porsche zelf niet durfde te doen. Een Le Mans-racer als productieauto aanbieden!

Aston Martin Valkyrie LM

Maak kennis met de Aston Martin Valkyrie LM. Een zo goed als één-op-één versie van hun Le Mans Hypercar. In tegenstelling tot de Porsche is deze Aston Martin helaas niet straatlegaal, maar het is wel je enige kans om een echte Le Mans-racer te kopen.

De auto is grotendeels identiek aan de auto die aankomend weekend op het Circuit de la Sarthe strijdt om de overwinning in de Hypercar-klasse. Dit is zoveel vetter dan een speciale editie uitbrengen van de Vantage waar eerlijk gezegd niemand op zit te wachten.

Onder de motorkap ligt de welbekende 6.5-liter atmosferische V12, ontwikkeld door Cosworth. Geen hybride zoals de reguliere Valkyrie, maar puur natuur met 697 pk aan rauwe herrie die het liefst boven de 10.000 toeren draait. De aandrijving verloopt via een sequentiële zevenbak met flippers, net als bij de echte raceauto. Zelfs de wielophanging is identiek: dubbele draagarmen met een instelbare demping zodat je zelf de snelste rondetijden kunt rijden op het circuit.

Toch zijn er enkele aanpassingen gedaan om de Aston Martin Valkyrie LM “klantvriendelijk” te maken. FIA-elektronica en ballast zijn verwijderd, de V12 is aangepast voor normale benzine en de koppelverdeling is gebruiksvriendelijker afgesteld. Anders is het toch lullig de pit uitrijden als je Valkyrie LM vijf keer afslaat omdat je niet overweg kunt met het racekoppel in combinatie met een sequentiële bak.

Aston Marting geeft bij aanschaf van de Valkyrie LM niet zomaar de sleutels en zegt “succes ermee”. Nee, met de aankoop krijgen de klanten een uitgebreid programma.

Denk aan simulatortraining, datalogging, track walks en persoonlijke coaching van professionele coureurs. Zelfs je racepak, helm en HANS-systeem zijn de prijs inbegrepen. Het onderhoud, vervoer en prepareren van de auto doet Aston Martin ook. Je hoeft alleen maar op te dagen op het circuit. Het doet een beetje denken aan Ferrari en het Corse Clienti-programma.

De Valkyrie LM is het sluitstuk van een project dat begon in 2016 en via de straatlegale Valkyrie is uitgegroeid tot een racewagen voor de elite die écht wil meemaken hoe het is om Le Mans te rijden, zonder daadwerkelijk te hoeven racen.

Met slechts 10 exemplaren wereldwijd is de kans klein dat je een Aston Martin Valkyrie LM ooit gaat zien. Maar alles beter dan een saaie one-off. Een prijskaartje is niet bekendgemaakt, maar het gaat hier om miljoenen euro’s.