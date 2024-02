Klimaatactivisten zijn erger dan boerenprotesten op de weg

Nou, dat is duidelijk wat jullie vinden. Boerenprotesten kunnen op meer begrip rekenen dan klimaatactivisten

Welkom op Politicoblog. Daar waar we op simplistische wijze eenzijdig naar een issue kijken en harder op de persoon zijn dan op de zaak, puur voor financieel gewin middels keiharde clicks! Waar we vroeger vooral konden mijmeren over een Busso-motor, de beeldschone lijnen van een Ferrari 612 Scaglietti of de historische significantie van Lancia, hebben de meesten van ons wel iets te zeggen als er iets autogerelateerds gebeurt in de politiek. Dus u vraagt: wij draaien!

Boerenprotesten beter dan klimaatactivisten

Vandaag hebben we er weer eentje voor je: protesten! Gelukkig leven we in een democratie waarbij protesteren is toegestaan. Met sommige auto’s kun je op één tank naar oorden rijden waarbij er geen gekozen overheid is en protesteren uit den boze is. De afgelopen jaren zijn er twee protesten die ons autorijders bezighouden: boerenprotesten en klimaatactivisten. Hun doelen staan haaks op die van elkaar. De klimaatactivisten willen een schone lucht, de boeren willen dat, eh, niet.

Maar hoe staat het met het begrip van de Nederlander die boer noch klimaatactivist is? Nou, daar heeft Kieskompas onderzoek naar gedaan en wat blijkt: wij staan liever in de file georganiseerd door boeren dan door klimaatactivisten! Dat behoeft wel een klein beetje nuance. Een klein deel (12%) steunt de boeren volledig en een iets groter deel (27%) steunt het grotendeels. Dat is voor acties in het algemeen, gaat het specifiek om snelwegen blokkeren dan zakt de steun voor de protestanten aan beide kanten. Maar dan nog hebben we minder begrip voor klimaatactivisten dan voor boerenprotesten.

Pestpokkehekel

Het lijkt er vooral op dat iedereen een pestpokkehekel heeft aan klimaatactivisten. 30% van de ondervraagden steunt de demonstraties van hen totaal niet.

Niet geheel verrassend vinden mensen die in de randstad wonen de boerenprotesten erger, terwijl de mensen ‘uit de provincie’ de klimaatactivisten steunen. Er zijn meer provincies, dus het lijkt erop dat die mensen uiteindelijk toch de overhand hebben.

Als je politieke voorkeur erbij betrekt, dan is het ook meteen duidelijk. Sympathisanten van partijen die de klimaatcrisis serieus nemen, hebben meer sympathie voor de klimaatactivisten. Aanhangers van partijen die de klimaatcrisis ontkennen, kunnen juist meer begrip opbrengen voor de boerenprotesten. Wat dat betreft komt de uitslag van de verkiezingen redelijk overeen met het onderzoek van Kieskompas.

Via: NOS