Creatief met kleur op je crossover: zo moet het niet

Creatief met kleur kan best leuk zijn. In dit geval is het vooral interessant.

Een nieuwe dag, een nieuw moment om ons helemaal kapot te schrikken. De crea-bea’s van Mansory hebben namelijk weer iets gedaan. Niet alle projecten van deze Duitse toko halen de voorpagina. In principe is het vrij voorspelbaar wat de moderne interpretatie van Koenig Specials doet.

Ze pakken een dure en opzichte auto en maken deze duurder en opzichtiger. Nu voordat we allemaal de smaakpolitie gaan uithangen: er is veel te genieten. Het mooie van een Mansory-project is dat niemand zich laat beperken door wat enkele Jaguar S-Type en Renault Espace-rijders vinden. Nee, wat als je een Lamborghini Urus wil aanpakken en gewoon op alle vragen ‘Ja, gerne!’ antwoord?

Mansory Venatus S

Nou, dan krijg je dit! De auto die je op de afbeeldingen ziet is de Mansory Urus Vanatus S. Bij de standaard-Urus zijn er altijd grapjassen (hallo @loek!) die de link met de Audi RS-Q8 maken. Niet onterecht, overigens. Maar in dit geval heeft Mansory er ALLES aan gedaan om de Urus een unieke look mee te geven en dat ze is gelukt.

Er is een nieuwe bodykit met luchtinlaten, luchtuitlaten en nieuwe Revuelto-esque dagrijvrlichting. Elke mogelijk oppervlak is voorzien van forged carbon, spoilers of spoilers van forged carbon.

De motorkap, spiegelkappen, het dak: alles is forged carbon. Vervolgens is de Venatus S voorzien van een two-tone kleurstelling.

Creatief met kleur: ook het interieur

Ook in het interieur is er een two-tone kleurstelling en die is net zo subtiel als grindtegel in j gezicht. Er is gekozen voor de kleuren geel en paars. Wat dan weer wel geinig is, is dat zitplaatsen voor aan de rechterzijde geel (met paarse accenten) zijn en aan de linkerzijde paars (met gele accenten). Op de tweede zitrij is dat precies andersom.

Tenslotte de techniek. Er bestaat niet zoiets als een langzame Urus, maar deze Venatus S is nóg minder langzaam. De motor is voorzien van een enorme upgrade en levert nu 900 pk en 1.100 Nm. Daarmee kun je in weinig seconden naar de 100 sprinten en is er sprake van een hoge topsnelheid. Maar ja, dan ziet niemand je bijzondere smaak en het resultaat van een ongekend hoge bankrekening en een paar glazen Johnnie Walker Blue Label.

Heb jij ook jeuk aan jouw Urus en zie jij zo’n Venatus S wel zitten? Wees er dan snel bij, want Mansory gaat er slechts negen stuks van bouwen. Dus mocht je net een nieuw contract aangeboden krijgen, dan kun je ‘m mooi regelen van je tekengeld. Ti[p: het is niet de ideale auto deel te nemen aan een rouwstoet.

