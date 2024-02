Zo’n slecht jaar was 2023 voor Viaplay

De Zweedse streamingdienst Viaplay heeft bekendgemaakt hoe dramatisch 2023 is verlopen.

Kantje boord. Viaplay bestaat nog, maar dat had niet gelukt zonder een berg investeerders aan te trekken. Het was al bekend dat het bedrijf een verschrikkelijk jaar achter de rug had, het was echter nog wachten op de cijfers over 2023. Die zijn nu binnen.

De cijfers schetsen een beeld zoals je die kunt verwachten. Dramatisch. In het vierde kwartaal van 2023 noteerde het bedrijf een verlies van omgerekend 260 miljoen euro. Even een paar honderd miljoen euro verlies noteren in drie maanden tijd, doen ze gewoon. Niet vrijwillig natuurlijk, dat moge duidelijk zijn. De omzet steeg wel met 18 procent in 2023 tot omgerekend 1,7 miljard euro.

Nu de financiële cijfers binnen zijn van Viaplay over 2023 hebben we ook een totaalbeeld van vorig jaar. Het bedrijf heeft een totaalverlies van 920 miljoen euro (!). Vorig jaar waren er al medewerkers ontslagen om het hoofd boven water te houden. Daarnaast trekt het bedrijf zich terug uit markten waar het niet goed gaat of ging: het Verenigd Koninkrijk, de Baltische Staten, Noord-Amerika en Polen.

Dat is echter niet genoeg. ViaPlay moet nog meer maatregelen nemen in 2024 om te blijven bestaan. Wat die maatregelen precies gaan zijn is nog niet bekend. Feit is dat Nederland met de Formule 1 een zeer belangrijke markt is voor de streamingservice.

Uitzendrechten Formule 1

Daarnaast wacht ViaPlay nog een zware tijd met VodafoneZiggo als het gaat om de uitzendrechten van de Formule 1 voor 2025. Bij VodafoneZiggo willen ze maar wat graag die rechten weer te pakken krijgen. ViaPlay kan niet zomaar met een tas geld gooien om de rechten te behouden: dat geld is er immers niet. Zonder Formule 1-rechten is ViaPlay echter ten dode opgeschreven, in elk geval in Nederland. Al vinden ze zelf van niet natuurlijk.