EV rijden flink duurder dan op benzine

Vooralsnog is het een dure grap om elektrisch te rijden in vergelijking met een benzineauto.

Met je leasebak merk je er weinig van: de afschrijving is voor de maatschappij en de laadkosten worden door de baas vergoed. Als je het allemaal zelf moet ophoesten en het in een Excel-tabelletje gooit kan er een heel ander verhaal naar voren komen. Zeker als je de elektrische auto verkoopt en je de afschrijving gaat meenemen.

EV rijden duurder

Vooralsnog is elektrisch rijden een duurdere hobby in vergelijking met een auto op benzine. Dat blijkt uit de nieuwste Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB. Het rijden zelf is vaak goedkoper: stroom is over het algemeen minder prijzig dan een litertje peut. Zeker als je zonnepanelen hebt kan het bijzonder goedkoop zijn om een EV te rijden. Torenhoge afschrijving en de aanstaande motorrijtuigenbelasting gooien echter roet in het eten.

Als je alle factoren meeneemt concludeert de ANWB dat een kilometer in een EV bijna 76 cent kost. Dat is 9 cent per kilometer meer in vergelijking met een benzineauto. Dat is inclusief verzekering, wegenbelasting, afschrijving, laadkosten, tankkosten, onderhoud en banden. Voor deze conclusie gaat de ANWB uit van auto’s met een prijskaartje van 46.000 euro, waarmee men vier jaar lang 15.000 km per jaar rijdt.

Afschrijving

In het verleden was elektrisch rijden juist goedkoper dan rijden op benzine, maar dat is niet langer zo. Het grootste probleem is afschrijving. Een nieuwe elektrische auto schrijft keihard af. Hoe luxer de auto, hoe harder je het geld in de fik steekt. Vraag dat maar aan een Porsche Taycan van anderhalve ton, die in een (paar) jaar zo een tonnetje minder waard is geworden. Of al die Tesla Model 3’s voor 15.000 euro op Marktplaats. In 2019 moest je daar nog 45 of zelfs 50k voor aftikken.

Wegenbelasting

De afschrijving is nu merkbaar op de markt. Het volgende punt is de motorrijtuigenbelasting. Na jaren van vrijstelling moeten EV-rijders ook aan de MRB gaan. In de eerste jaren nog met korting, maar over vijf jaar is het afgelopen en betekent dat de volle mep betalen.

Wat dat betreft geen rooskleurig vooruitzicht voor het elektrisch rijden versus benzine verhaal. Alleen als benzine krankjorum duur gaat worden kan een EV nog aantrekkelijker zijn. Aan die afschrijving lijkt voorlopig geen einde te komen en de komst van MRB is een feit.

Wat te doen als particuliere EV-rijder? Lekker dat ding houden, laden door middel van zonnepanelen en laat je uiteindelijk in diezelfde EV naar je laatste rustplaats begeleiden. Dan heb je de rest van je leven in dezelfde auto gereden, maar het probleem van afschrijving is voor de nabestaanden. In jouw Excel-sheet was je wel goedkoper uit. Ha!