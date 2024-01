Klimaatgekkies slopen gewoon volledig elektrische auto’s

Het moet niet gekker worden, want de klimaatgekkies maken nu ook elektrische auto’s stuk.

Het is een beweging waar ondergetekende geen weet van heeft, maar ze schijnen de complete samenleving te terroriseren: ontwaakte mensen, of wokies, om met @jaapiyo te spreken. Volgens Johan Derksen kijken deze mensen met een soort ‘dedain’ tegen het klootjesvolk aan. Het zorgt in elk geval voor voldoende polarisatie.

Het is ook zo dat de mens dit wil, die polarisatie. Anders heb je niets om je tegen af te zetten. In dit geval zorgt het dat milieuclubs lekker aan de slag gaan om het leven van normale mensen te vergallen. Denk aan Extinction Rebellion die verkeersdeelnemers wil pesten. En dan er ook een wappieclub die zich ‘The Tyre Extinghuishers‘ noemen.

Mensen lastig vallen

Hun doel is eigenlijk om de succesvollere personen van deze planeet lastig te vallen. Dat doen ze door de banden lek te maken van grote, zware en milieuvervuilende SUV’s. Nu vinden we het een goed plan om mensen erop te wijzen dat de crossover en SUV over het algemeen zaaddodende voertuigen zijn en dat er zoveel leukers te krijgen is. Het is toch zonde dat een Mercedes-Benz GLE Coupé niet aan te slepen is en werkelijk niemand omkijkt naar een Mercedes-Benz CLS (die net uit productie is gehaald).

Maar daat gaat het de Tyre Extinghuishers niet om. Nee, het gaat hen om het feit dat SUV’s ook veel onveiliger zijn dan reguliere auto’s (voor de mensen om hen heen). Nu is dat ten dele waar. Grote auto’s hebben vaak meer absorptievermogen, alhoewel een voetganger of fietser daar niet altijd evenveel aan heeft. Die wordt door een enorme auto geschept en zal daar, eh, fysiek wat meer hinder aan ondervinden.

Klimaatgekkies

Dus deze groep activisten gaat ook elektrische SUV’s keihard aanpakken. Zo zijn ze in Groot-Brittannië bezig om banden lek te prikken van Tesla Model X‘en. Juist die eigenaren die een milieubewuste keuzes maakten, komen tot de conclusie dat het niet milieuvriendelijk genoeg is. Sta je dan met je juten broek, hennep shirt, gebrek aan deodorant, zonnepanelen op het dak en een Tesla. Is het NOG niet goed genoeg…

De klimaatgekkies doen het overigens niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook omdat er heel veel grondstoffen nodig zijn om een SUV te maken. Ook de banden van hybrides en plug-hybrides zijn niet veilig voor de mafkezen van Tyre Extinghuishers. Die pakken ze meteen mee.

Via: Carscoops.

Fotocredits: zwarte Model X door @carsbycasper via Autoblog Spots.