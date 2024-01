Prijs elektrische MINI Countryman: goedkoper dan benzine?

Is de prijs van de elektrische MINI Countryman interessanter dan die van de benzine-versie?

Nou, dames en heren, we zijn eindelijk aanbeland bij een belangrijk punt: elektrische auto’s zijn nu goedkoper dan auto’s met benzinemotor. Nu weten we dat het rijden van een elektrische auto goedkoper is. Je kan thuis laden, er is nu (nog) geen motorrijtuigenbelasting en er is vrijstelling van de BPM. Maar dat resulteerde vaak nog niet in goedkopere elektrische auto’s ten opzichte van de benzinebroeders.

We zien dat het prijsniveau meer en meer naar elkaar toegroeit. Elektrische auto’s zijn relatief gezien ietsje goedkoper aan het worden. En in Nederland kunnen we altijd vertrouwen op onze kornuiten in Den Haag die jaarlijks de BPM-duimschroeven aandraaien.

Dus het is vooral dat benzine duur is geworden. Dat blijkt ook uit de nieuwe prijs voor de nieuwe elektrische MINI Countryman.

Prijs elektrische MINI Countryman

Nog niet zo lang geleden kon waarde collega @loek verklappen wat de vanafprijs is van de MINI Countryman: 45.990 euro De prijs van de elektrische Countryman is nu bekend en die is *TROMGEROFFEL*….: 43.990 euro!!! Dat is 2 rooitjes minder!! Maar het wordt beter, want dankzij de prijs kom je als particulier in aanmerking voor de SEPP-regeling!

Voor die 44 mille krijg je een elektromotor die 191 pk levert en ze afvuurt op de voorwielen. De accu heeft een capaciteit van 64.7 kWh, waarmee je zo’n 450 km volgens de NEDC moet kunnen halen. Het is dus zeker geen karige instapversie, deze elektrische Countryman.

Qua laden is het niet slecht voor de klasse, maar we hebben beter gezien: maximaal kun je 130 kW snelladen. Maar nogmaals, voor een instapper is het allemaal prima. Soms heb je van die speciale instapuitvoeringen bij elektrische auto’s met een piepkleine batterij en ernstig trage laadcapaciteit. Daar is nu geen sprake van.

Vierwielaandrijving en 313 pk

Wil je een beetje meer power, dan kan dat ook. Je dient dan de MINI Countryman SE ALL4 te bestellen. Dat is de allereerste volledig elektrisch vierwielaangedreven MINI OOIT!!! Het is een bijzonder specifieke categorie, maar een primeur is een primeur.

Deze versie heeft dezelfde batterij, maar twee elektromotoren die gezamenlijk 313 pk leveren. Dat lijkt op de aandrijflijn van de iX1 30e en dat klopt ook: technisch zijn die auto’s nauw aan elkaar verwant. De MINI Countryman SE ALL4 kost 49.490 euro.

En een benzine-variant

Tenslotte is daar nog een benzine-versie, de Mini Countryman S All4. Die kost 53.990 euro. De prijs van het topmodel – de 306 pk sterke Mini Countryman JCW ALL4 – was al vastgesteld op een kaakontwrichtende 76.990 euro.

Prijs elektrische MINI Countryman in vergelijking met concurrentie

Uiteraard vergelijken we de prijs van de Mini Countryman met die van de concurrentie. Daarbij valt ons op dat de de Countryman nog niet eens zo gek geprijsd is. Sterker nog, de auto is vrij voordelig. Voor een compleet oordeel moet je even de uitrusting van de Countryman en de concurrentie naast elkaar leggen, maar voor 44 mille heb je dus een premium crossover met voldoende pit en voldoende range. Dat is anno 2024 geen slechte deal te noemen: