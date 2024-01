Als er iemand ontslagen wordt, moet er wel een reden voor zijn toch? Dat geldt zeker voor Steiner bij Haas.

Het was wel een schok gisteren, toen het nieuws bekend werd dat Guenther Steiner per direct ontslagen was bij het Formule 1-team van Haas. Een markante én sympathieke man die de laan wordt uitgestuurd, da’s toch altijd even slikken.

De geruchtenmolen draaide dan ook direct op volle toeren. Want waarom werd Steiner op straat gezet door Gene Haas? Had hij lopen leuren bij het team van Andretti? Had hij net iets té veel gevloekt in Drive to Survive? Of was er iets anders aan de hand.

Nou, dat laatste. Er is iets anders aan de hand.

Dit is de reden dat Steiner ontslagen is bij Haas

F1.com heeft een gesprek gevoerd met meneer Haas en de reden voor het ontslag van Steiner is eigenlijk heel simpel. Hij presteerde niet goed genoeg. Volgens Haas is het niet alleen maar de schuld van Steiner, maar is hij wel groot deel verantwoordelijk voor de slechte resultaten van het team.

Het afgelopen seizoen eindigde Haas als tiende. Wat minder erg klinkt dan allerlaatste, maar toch echt hetzelfde is. De twee auto’s haalden in alle races samen slechts 12 punten. Ter vergelijk, Max heeft dat in een halve race al voor elkaar. Volgens Haas was het een mooie gelegenheid om het team wat op te schudden en de teambaas weg te sturen.

Gene Haas vond het een lastige beslissing om Steiner de laan uit te sturen, want hij vindt hem een mooi mens en mag hem graag. Maar laatste worden in het kampioenschap is niet goed genoeg. Dus dat is duidelijk, wegwezen Guenther…

Het zal ons benieuwen, gaat Haas met een andere teambaas wél hoge ogen gooien? Wij hebben er een hard hoofd in.