Nieuwe Tesla inmiddels goedkoper dan tweedehands

Leasemaatschappijen en occasionhandelaren balen. Een nieuwe Tesla kost nu minder dan een tweedehands.

Het is sappelen voor de occasionhandelaren en leasemaatschappijen die hele ladingen Tesla’s uit de lease terugkrijgen. Die staan namelijk voor een bepaalde dagwaarde op de balans en die is momenteel moeilijk op te halen.

Zo is de Tesla Model Y inmiddels in ons land te koop vanaf 44.990 euro. Mooi binnen de SEPP subsidie waarden, dus je krijgt nog eens 2.950 euro gratis geld daarbovenop als je als particulier overweegt een nieuwe Tesla Model Y te kopen.

Occasionprijzen Tesla zijn te hoog

Natuurlijk helemaal top als je als particulier elektrische rijden overweegt. Waar je als particulier normaal eens bij de occasionboeren gaat shoppen, is het nu opeens interessant om te kijken naar een nieuwe.

Die tweedehandsjes komen ook niet in aanmerking voor de EV occasionsubsidie, want de nieuwwaarde lag veel te hoog. Tesla heeft de prijzen voor nieuwe auto’s de laatste tijd flink verlaagd. Zo werd de Model X in september tot wel 22 duizend (!) euro goedkoper en de Model S maar liefst 22,5 duizend euro. Geen kattenpis.

Onverkoopbaar

Brancheorganisatie Bovag klaagt dan ook in de kwaliteitskrant de T. dat tweedehands autoverkopers en leasemaatschappijen hier geen beleid op kunnen maken. De occasionmarkt in elektrische auto’s staat volgens Stijn Oosterhoff van de Bovag nog in de kinderschoenen en een gezonde tweedehands markt krijg je maar moeilijk van de grond als fabrikanten de nieuwprijs zo verlagen.

Kortom ze blijven met de gebruikte Tesla’s zitten. Gingen de Mitsubishi Outlander PHEV’s aan het einde van de lease nog met trailers tegelijk naar het buitenland, op de Nederlandse Tesla’s zit niemand te wachten. Die zijn ook voor het buitenland veel te duur en dus bijna onverkoopbaar tegen de huidige prijs.

Leasemaatschappijen prijzen een restwaarde in op het moment dat de auto voor een periode van meestal vijf jaar de lease in gaat. Het maandbedrag is daar ook mede op gebaseerd. De boekwaarde klopt nu aan het einde van het leasecontract niet meer. Dat is niet best voor de businesscase van de leasebedrijven.

Weilanden vol Tesla’s

De Tesla Model S en Model X komen nu in flinke aantallen terug uit de lease en volgend jaar is het de beurt aan de hausse aan Tesla Model 3 auto’s die nog in 2019 de weg opgestuurd zijn tegen gunstige bijtellingstarieven. Al die auto’s moeten wel ergens blijven natuurlijk.

Nu al kun je uit de trein tussen Utrecht en Amsterdam een weiland vol verlaten Tesla’s aanschouwen. (Dank Roeland voor de tip). Met een beetje pech gaan er nog meer van die stalplaatsen voor gebruikte Tesla’s komen.

Occasionprijzen Tesla Model Y

Die occasionprijzen moeten dan uiteindelijk ook wel gaan dalen, maar als een nieuwe elektrische auto minder kost dan dezelfde auto als occasion, dan kunnen ook wij eigenlijk weinig goede redenen verzinnen om voor een gebruikt exemplaar te gaan. Dan hoef je jezelf ook niet druk te maken over garantie en over een mindere batterij.

We hebben ook nog even de proef op de som genomen. Een nieuwe Tesla Model Y koop je nu dus vanaf 42.040 euro (nieuwprijs – subsidie). Daarvoor heb je dan wel het basismodel natuurlijk, maar toch 455 kilometer rijbereik, achterwielaandrijving en een hagelnieuwe auto.

Op Marktplaats Auto zoeken we de occasionprijzen van de Tesla Model Y er even bij. De goedkoopste gebruikte Tesla Model Y op dit moment staat op Marktplaats te koop voor 43.999 euro. Ook hier heb je dan te maken met het basismodel met achterwielaandrijving.

Wel ook met een aantal opties, maar weegt dat op tegen alles helemaal nieuw? Wij wensen de tweedehandsverkopers en de leasemaatschappijen veel wijsheid toe. En een minder wispelturige Elon Musk.