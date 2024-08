Verkeerspsychologen: automobilist overtuigd van eigen gelijk

Een nieuw weekeinde, nieuwe ellenlange files in de regio Utrecht. Maar waarom gaan we er met zijn allen tóch in staan?

Het is in de provincie Utrecht al weekeindes op een rij een ellende op de weg. Door onderhoud aan zo’n beetje alle snelwegen is er ieder weekeinde een verkeersinfarct op de rijkswegen aldaar.

De vraag is dan ook waarom automobilisten niet leren van ervaringen uit het verleden en gewoon de werkzaamheden mijden door bijvoorbeeld een keer in de gele burgerrups te stappen of met de armoedevitrine te gaan.

Macht der gewoonte

Omdat automobilisten gewoontedieren zijn. We stappen gewoon in de auto omdat we dat altijd doen. We denken als bestuurders allemaal dat we slimmer zijn dan de rest en dat wij wél een sluiproute via Nieuwegein kennen, of dat we zo vroeg vertrokken zijn dat het goed komt.

Aldus verkeerspsychologen (ja die bestaan…) Matthijs Dicke-Ogenia en Ilse Harms tegenover de regionale omroep RTV Utrecht. Zij wijzen er ook op dat de verstokte automobilist moeilijk te bereiken is en daardoor ook gewoon niet op het idee komt om in plaats van de auto de trein of bus te pakken.

Automobilist overtuigt van eigen gelijk

De NOS, de Telegraaf, de ANWB, Rijkswaterstaat en zelfs Autoblog. Iedereen en zijn moeder kan “de grootste file ooit” aankondigen, wij als automobilist maken dat zelf wel uit.

Stel je voor dat je helemaal omrijdt, of jezelf in het openbaar vervoer perst en je hoort van je collega’s dat die zogenaamde horrorfile wel mee viel. Dan voel je jezelf een loser en baal je als een stekker, aldus de psychologen.

Daarnaast redeneren veel automobilisten als volgt: als alle anderen nou netjes de omleidingsroute volgen, dan is er meer plek voor mij op de kortste route. Ben ik lekker net wat slimmer dan de rest. Probleem is dat als iedereen dat denkt je dus niets met alle aankondigingen opschiet.

Provincie Utrecht op slot

We proberen het tegen beter weten in toch nog maar een keer. Dit weekeinde en de komende weken zijn er nog veel weekeindeafsluitingen rondom Utrecht en is het op de overige wegen in de provincie dus kneiterdruk. Voor de volledigheid:

Donderdag 29 augustus 21.00 uur tot maandag 2 september 05.00 uur: A2 richting Den Bosch dicht van knooppunt Oudenrijn tot Vianen.

Vrijdag 6 september 21.00 uur tot maandag 9 september 05.00 uur: A2 richting Den Bosch dicht tussen van knooppunt Oudenrijn tot Vianen.

Vrijdag 20 september 21.00 uur tot maandag 23 september 05.00 uur: A2 richting Den Bosch dicht van knooppunt Oudenrijn tot knooppunt Everdingen.

Rij nou gewoon netjes om, stap een keer in het OV, of blijf gewoon lekker thuis. Netflix aan, biertje/frisje erbij en een keer een weekeinde niet naar je schoonouders. Kan ook gewoon. En denk nou niet dat jij het beter weet dan alle anderen en geen last hebt van alle wegwerkzaamheden, want dat is gewoon niet zo. Ook al ben je als automobilist nog zo overtuigd van je eigen gelijk.