Koenigsegg boos op veilinghuis over prijs One:1

De Zweedse autobouwer heeft een online statement gedeeld.

Koenigsegg is verontwaardigd door een actie van veilinghuis Bonhams. Het merk laat het er niet bij zitten en heeft een nogal pittig statement naar buiten gebracht. Het is ongebruikelijk dat een autobouwer zich zo opwind over een dergelijke zaak, maar dat maakt het wel interessant.

Wat is er aan de hand?

Veilinghuis Bonhams gaat een exclusieve Koenigsegg One:1 van de hand doen, de auto kwam al even voorbij in DIT artikel. Van deze hypercar zijn slechts 6 stuks (en een prototype) gemaakt. Wat dat betreft is het één van de meest zeldzame moderne Koenigsegg-modellen die het bedrijf de afgelopen jaren gebouwd heeft. Wat Koenigsegg tegen het zere been stoot is dat Bonhams de auto gaat veilen zonder minimumprijs, met een in hun ogen onjuiste richtprijs. Bonhams spreekt over een waarde tussen de 1,5 miljoen en 2 miljoen euro.

Volgens Koenigsegg zijn deze richtprijzen sterk onder de marktwaarde. In het verleden zijn exemplaren van de One:1 voor het dubbele verkocht. Het is controversieel dat een automerk zich bemoeit met de veiling van een auto, ook al hebben ze deze zelf gemaakt. Het staat de verkoper en aanbieder immers vrij om een richtprijs voor de auto te geven. Tijdens de uiteindelijke veiling is het aan de koper om te kijken hoeveel er daadwerkelijk geboden gaat worden op de One:1.

Het teleurgestelde Koenigsegg had gehoopt dat Bonhams contact met ze had opgenomen. De richtprijs is nu gebaseerd op een eigen taxatie van de veilingmeesters en die hebben volgens de Zweden niet goed hun huiswerk gedaan.

Auctioneer Bonhams is about to auction off an extremely rare Koenigsegg One:1 at no reserve. At the same time, Bonhams has put an estimate for the car that is way under market value. For some reason, not understood by us, Bonhams are uninterested in giving a correct starting point or accurate estimate for the One:1, as they have shown complete lack of interest in trustworthy facts and figures presented to them. At the same time, they are unwilling to substantiate their estimate to us with any facts or findings whatsoever. We at Koenigsegg are not willing to stand by on the sidelines and observe this wrongful and harming behavior without reacting.

Of Bonhams echt een reputatieschade heef opgelopen na de online beef met Koenigsegg is nog maar de vraag. Het is wel interessant om te zien wat de nu al beroemdste One:1 van het internet gaat opleveren. De veiling is eind september.