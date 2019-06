Scoor de hypercars van een Afrikaans politicus (deel III)

De opbrengst gaat naar een goed doel...en daarna waarschijnlijk weer terug naar de vorige eigenaar.

Als je altijd al een supercar wilde hebben die ooit toebehoorde aan een corrupt staatsman, dan val je met je neus in de boter. Op 29 september worden bij de Bonmont Golf & Country Club nabij het meer van Genève namelijk een aantal auto’s geveild die voorheen toebehoorden aan Teodoro Nguema Obiang Mangue. Dat is niet de spits van Arsenal, maar de vicepresident van Equatoriaal-Guinea en tevens de zoon van dictator president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Over die laatste eindbaas schreven we al eerder.

Als politicus geeft Teodoro Nguema Obiang Mangue zich elke dag voor volk en vaderland, door de beste foto’s uit te kiezen om op Instagram te plaatsen. Teodoro leeft het goede leven en is niet bang dat te showen. Probleem is alleen: waar hij het geld vandaan haalt is niet geheel duidelijk. Als politicus verdient hij op papier namelijk maar een habbekrats. Zeker niet voldoende om een supercar collectie van acht cijfers te onderhouden of een villa in Malibu te kopen.

De Westerse goegemeente heeft daar helaas wat moeite mee. Ze verdenken ‘Teodorin’ en zijn pa van corruptie. Het feit wil dat Equatoriaal-Guinea een olierijk landje is en vermoedelijk verdwijnt een deel van wat de verkoop hiervan oplevert in de zakken van de regerende familie.

In Frankrijk werd de vicepresident veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk, omdat hij 155 miljoen euro verduisterd zou hebben om luxe villa’s en auto’s te kopen. In Zwitserland werd een verzameling van 25 auto’s in beslag genomen en in de Verenigde Staten pakte de roverheid Teodorin zijn strandhuis in Malibu, een privéjet en een racewagen af. Dat laatste was nog een keer een strop van 62 miljoen. Life is pain. Hoewel, de man in kwestie lijkt er niet echt mee te zitten.

Enfin, de 25 Zwitserse supercars worden nu dus geveild door Bonhams. De gezamenlijke waarde bedraagt naar schatting 12 miljoen Euro, want er zitten een aantal echter bleppers tussen. Wat te denken van een Lamborghini Veneno Roadster en een Koenigsegg One:1? De opbrengst van de veiling zal ten goede komen aan goede doelen in Equatoriaal-Guinea. Cynici zoals ondergetekenden weten dan wel genoeg…Laten we hopen dat er nog een beetje van het geld wel op de juiste plaats terechtkomt.

Image-Credit: Bonhams