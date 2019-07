Je favoriete camper als elektrische auto: dit moet je weten

De Fiat Ducato Electric is hier. Eerder werd al bekend dat deze variant zou komen en nu zijn ook technische gegevens bekendgemaakt.

De Ducato is zoveel meer dan een ruime bedrijfswagen. Ga eens naar Duitsland en je struikelt over de camperuitvoeringen die in het land rondrijden. Sterker nog, de Fiat Ducato is de populairste camper van Europa. De Italiaan heeft een marktaandeel van 75 procent.

Normaal gesproken komt het onlangs vernieuwde busje met een dieselmotor, maar dit is de gloednieuwe Ducato Electric. Het uiterlijk en de ruimte van een Ducato zoals je het kent, maar dan in een emissievrije verpakking. Fiat zegt dat de bedrijfswagen en geliefde camper in meerdere elektrische varianten op de markt komt. Voor ieder wat wils zou je kunnen zeggen. De actieradius voor de instapper komt neer op circa 220 kilometer, met een actieradius van 360 kilometer voor het topmodel. De batterijen zijn verwerkt in de bodem van de Ducato. Laadruimte inleveren is er dus niet bij. Je mag de Ducato Electric maximaal 1.950 kg beladen.

De elektromotor gaat 122 pk en 280 Nm koppel leveren. De topsnelheid van de Ducato Electric is elektronisch begrensd op 100 km/u. Dit is gedaan omdat op hogere snelheden de actieradius drastisch naar beneden zou gaan. De Ducato is immers geen hoogstandje op het gebied van aerodynamica.

De volledige elektrische Fiat Ducato komt in 2020 op de markt. Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend. Deze info zal in een later stadium bekend worden gemaakt.