Koenigsegg Gemera is officieel, inclusief dikke V8!

De Koenigsegg Gemera is na drie jaar eindelijk officieel hier en de megacar-bouwer had nog een troef achter de handen.

Even een momentje van tijdsrealisatie: de Koenigsegg Gemera werd aan ons onthuld in maart 2020. Dat is alweer drie jaar geleden. Ja, de coronajaren hakten erin qua langdurigheid, maar dan nog is drie jaar best een periode. Want de Gemera die we toen te zien kregen, was een concept dat ‘mettertijd onthuld zou worden als productieauto’. Met de wetenschap dat een productieversie bijna identiek zou zijn aan het toenmalige concept, is drie jaar helemaal een lange periode. Maar goed, Koenigsegg zou Koenigsegg niet zijn als ze gewoon bezig zijn met alle puntjes op de i te zetten zodat het eindresultaat een stukje topengineering is. Bovendien: Koenigsegg had nog iets waar ze al die tijd aan hebben gewerkt. Spoiler alert!

Gemera

Allereerst: wat was het plan ook alweer? Welnu, Koenigsegg is een merk van kleine volumes. In hun twintigjarige bestaan zijn hun modellen zo gelimiteerd gebleven, dat ze maar een honderdtal auto’s hebben gebouwd. De auto’s behoren tot de snelste auto’s ter wereld en dus zijn ze volgens Koenigsegg geen hypercars meer, maar megacars. De layout is dan altijd vrij simpel: tweezits, laag bij de grond, krappe interieurruimte. Praktisch is het niet, snel is het wel.

Met de Gemera wil Koenigsegg dat anders aanpakken. Dit is een vierzitter die in iets grotere volumes gebouwd gaat worden, maar vooral dus ietsje praktischer is. Toch wil Koenigsegg niet dat dit gezien wordt als een laffe sportsedan en zit ook de Gemera vol met dingen om hem bizar snel te maken. We nemen de technische kant van dat verhaal zo nog even met je door, want eerst moet het grote nieuws even gebracht worden.

Gemera productie

Het is tijd: de Koenigsegg Gemera is onthuld. Eindelijk! Dit is hoe de vierzits Koenigsegg eruit gaat zien in productiespec en dan is het de moeite waard om even te kijken waarin ‘ie verschilt ten opzichte van de concept. Allereerst, de kleur. De concept was grijs met een knalgeel interieur. Dat zal je vast nog steeds kunnen kiezen, maar voor de lancering van het productiemodel wordt een iets fraaiere groene kleur gekozen met een bruin interieur. Qua wielen zien we niet de heftige koolstofvezel velgen, maar gouden meerspaaks velgen. De lampen zijn ietsje anders dan op de concept maar in essence zijn die bijna hetzelfde gebleven en dat geldt eigenlijk ook voor de algehele vormgeving en carrosserie. Dus ook de Dihedral synchro-helix actuation doors zoals die officieel heten (pakkend!) zijn er nog steeds, maar dan gigantisch om vier man te kunnen laten instappen.

Technisch is er aan de driecilinder aandrijflijn eigenlijk niks denderends onthuld, behalve dat het totaalplaatje iets minder is dan beloofd. De Gemera zou namelijk de ‘TFG’ (Tiny Friendly Giant, Kleine Vriendelijke Reus) 2.0 liter driecilinder met FreeValve-technologie aansluiten op een set sterke elektromotoren die Koenigsegg “Dark Matter” noemt. Initieel claimde het merk 1.700 pk, maar dat wordt nu 1.400. Nog steeds meer dan zat, maar iets minder heftig dan verwacht. De acceleratie werd destijds geclaimd op 1,9 seconden naar de 100, maar dat zal dan nu ook ietsje minder worden (hoe veel is niet bekend). Voor de driecilinder dan.

Gemera HV8

Christian von Koenigsegg maakte namelijk bekend dat ze nog een verrassing hadden. Deze heet Gemera HV8 en ja, dat betekent dat de Gemera ook te bestellen is met de V8 uit de Jesko! Die momenteel heftigste megacar van Koenigsegg heeft een 5.0 liter grote V8 aan boord die goed is voor meer dan 1.000 pk. Deze wordt eveneens gekoppeld aan de Dark Matter-elektromotoren om tot een totaalplaatje van 2.300 pk uit te komen. Voeg daar ook nog eens 2.750 Nm aan toe en je hebt een aardige krachtbeul. Sterker nog: Koenigsegg kan officieel mededelen dat de Gemera de allerkrachtigste productieauto ter wereld wordt. Ooit. Da’s wel even een prestatie.

Koenigsegg liet de V8-versie van de Gemera in eerste instantie links liggen omdat de V8 in de betrekkelijk kleine motorruimte proppen bijna onmogelijk leek. Met nadruk op die bijna, want het lukt dus gewoon wel. De LST-versnellingsbak (Light Speed Transmission) van de Jesko werd dusdanig aangepast dat deze nu perfect in de Gemera past en de uitlaat paste niet, vandaar dat de uitlaten tussen de V van de cilinderbanken naar boven komen en de uitlaten dus bovenop het achterdek zitten. Er was dus weer voldoende werk aan de winkel voor Koenigsegg en co. qua engineering.

De Koenigsegg Gemera heeft nog steeds een richtprijs van rond de 1,5 miljoen euro. Wil je de HV8, dan kan dat oplopen tot bijna 2 miljoen euro, aangezien er eerder werd gesproken van een upgrade van 400.000 euro. Ook al is de Gemera de minst gelimiteerde Koenigsegg ooit, dat betekent niet dat hij precies op elke straathoek te vinden gaat zijn. Koenigsegg gaat er maar 300 bouwen en productie start eind volgend jaar. Begin 2025 zullen klanten de Gemera in ontvangst nemen.

Dit is een eerder artikel geüpdatet met actuele informatie.