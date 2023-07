Pininfarina Battista Edizione Nino Farina: ode aan de F1

De Pininfarina Battista Edizione Nino Farina is een ode aan de eerste wereldkampioen in de Formule 1.

Had deze auto een ode geweest aan de nieuwste kampioen in de F1 dan had je gekeken naar de Pininfarina Battista Edizione Max Verstappen. Maar nee, het is een ode aan de man die als eerste zich wereldkampioen mocht noemen in de koningstak van de autosport.

De Pininfarina Battista kennen we al een tijdje. Het is oneerbiedig gezegd een Rimac Nevera, maar dan van Pininfarina. Hoe zet je een auto opnieuw in het zonnetje? Met een speciale editie natuurlijk. Dat is ook precies wat het Italiaanse merk heeft gedaan. De nieuwe Pininfarina Battista Edizione Nino Farina beleeft zijn debuut op het Goodwood Festival of Speed.

Aan de aandrijflijn is niets gewijzigd. Nog steeds zijn vier elektromotoren goed voor een gecombineerd vermogen van 1.900 pk, bijgestaan door een enorme 120 kWh accupakket. In zo’n twee tellen staat er honderd kilometer per uur op de teller. De topsnelheid bedraagt ongeveer 480 kilometer.

Wel anders is het exterieur- en interieur. De Pininfarina Battista Edizione Nino Farina herken je aan de kleur Rosso Niro met witte en blauwe accenten. Of zoals Pininfarina het noemt; Bianco Sestriere en Iconia Blu. Zwarte details en enkele carbon fiber goodies maken het geheel af.

In het interieur komen de kleuren terug in een combinatie. De gordels zijn blauw, terwijl de stoelen een rood biesje krijgen. Opvallend: de bestuurdersstoel is van alcantara, terwijl de passagiersstoel is gemaakt van leder.

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn. Er worden slechts vijf exemplaren gemaakt van de Pininfarina Battista Edizione Nino Farina. Een prijskaartje is niet bekendgemaakt, maar een ‘reguliere’ Battista kost al meer dan twee miljoen euro.