Wees slim in je route en tank goedkoop op vakantie

De vakantie is al duur genoeg, een goedkope tank is mooi meegenomen!

Hoera, de vakantieperiode is weer aangebroken. Dat betekent niet alleen lekker ontspannend met de auto op pad gaan voor velen onder ons, maar het is ook mooi meegenomen dat je over de grens veel voordeliger dan in Nederland kunt tanken.

Overigens is het wel opletten waar je dan tankt. In Duitsland langs de snelweg premium 98 of 102 in je tank mikken kan nog altijd flink aan de prijs zijn. Zoals altijd ben je goedkoper uit als je een klein stukje de snelweg verlaat. Of dat ook je tijd waard is moet je zelf bepalen.

Op dit moment betaal je gemiddeld zo’n €1,90 per liter Euro 95 in Nederland, volgens de ANWB. Wie niet uitkijkt, tikt bij een merkpomp zelfs €2,11 per liter af. Bij Nu.nl hebben ze gekeken hoe je op vakantie een goedkope tank kunt scoren door slim de route te bepalen. Omrijden loont!

Benzineprijs in Europese landen

Dat begint meteen in België, waar je gemiddeld €1,60 per liter kwijt bent voor Euro 95. in Frankrijk en Duitsland ligt de prijs met circa €1,70 iets hoger. Luxemburg spant de kroon met een prijs van €1,47 per liter. Tel uit je winst. Een volle tank van 45 liter kost in Nederland €85,50, in België €72 en in Luxemburg slechts €66,15.

Daarmee kun je op een volle tank al snel €13 tot bijna €20 besparen, afhankelijk van waar je tankt. Natuurlijk moet je rekening houden met het omrijden. Maar zelfs als je 100 kilometer omrijdt om in België te tanken, kun je nog geld overhouden, mits je auto gemiddeld 1 op 15 rijdt.

Naar Italië? Tank in Oostenrijk!

Ook richting Italië kun je profiteren. In Oostenrijk ligt de benzineprijs lager dan in Duitsland en Italië, dus loont het om net over de grens bij onze oosterburen of zuiderburen te tanken voordat je de Alpen oversteekt.

Dieselrijders hebben iets minder voordeel. In Nederland staat de dieselprijs gemiddeld op €1,81, terwijl je in Duitsland of Frankrijk rond de €1,60 betaalt. De winst per tank ligt dan eerder rond de €10.

Al met al kun je door strategisch tanklocaties te bepalen enkele tientjes besparen. Met een auto die wat meer zuipt kan dat flink wat geld schelen als je al die tankbeurten bij elkaar optelt. Aan de andere kant: het is vakantie hè. Het moet wel leuk blijven. Wees dus niet te streng voor jezelf en geniet vooral! Alles beter dan de trein.

Foto: emilio89 via Autoblog Spots