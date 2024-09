Uitslag Formule 1 Singapore 2024: Verstappen wint opnieuw niet

Wie wint de volgende Grand Prix op een zweterige avond in Singapore?

Verstappen behaalde gisteren een bemoedigende tweede startplaats voor de Grand Prix van Singapore. De verwachting was dat het net als in Monza en Bakoe wel eens pijnlijk zou kunnen worden. Immers, vorig jaar was de race in Singapore de enige waar Max niet op het podium stond (bizar genoeg). Waar teammaat Perez inderdaad faalde, hoeft Max vandaag alleen Norris voor zich te dulden. Achter MV1 staat vandaag zijn oude vriend Hamilton, die start op softs. Als dat maar goed gaat!!1!

Eerst de uitslag, daarna het verslag!!1!

Start

Norris staat erom bekend nog wel eens een goede startpositie weg te gooien. Maar nu gaat alles goed. Hamilton heeft een betere start dan Max, maar het is net niet genoeg om de Nederlander ook voorbij te gaan. Tsunoda, Sainz maar vooral ook Albonio hebben een matige start en vallen terug. Leclerc, Colapinto en Perez profiteren en schuiven op naar de top-10. Albonio vindt dat zijn teammaat nogal optimistisch was in bocht 1. Maar eigenlijk was het vooral een epische move van de Argentijn.

Dan ontstaat helaas de trein die we wel een beetje gewend zijn van Singapore. Het is vaak een spectaculaire race, maar vooral omdat er meestal wel iemand de muur ingaat wat dan de race opschudt. Inhalen is echter moeilijk. Dat zegt ook Perez, die het erg moeilijk heeft om Colapinto in te halen. Sainz is dan als eerste van de vier beste teams -maar van buiten de top-10- gestopt. Hij komt vlak voor Albonio weer de baan op. Maar de Thai beleeft andermaal geen plezier aan het dichtste wat in de buurt komt van zijn thuisrace. Hij valt namelijk even later uit met een oververhitte Williams.

Mid Race

Norris is aan het front belachelijk ver weggereden. Na 20 ronden heeft hij 15 seconden voorsprong op Max! Het voordeel voor Max is dat hij de Mercs achter zich heeft die op hun beurt zijn tempo niet kunnen volgen. Hamilton stopt dan om zijn zachte banden te dumpen. Russell schuift door naar P3, maar heeft ruim 10 seconden achterstand op Max. Het is kortom, op dit moment in de race, verpletterend saai voor de strijd om het podium. Piastri zit wel op het vinkentouw bij Russell maar heeft gisteren zijn kansen natuurlijk ernstig vergooid. Jammer voor McLaren want om aanspraak te maken op de titel met Norris moet Piastri onze held ook puntjes afsnoepen.

Leclerc zit zichzelf op te vreten achter Alonso en Hulkenberg, of eigenlijk, Hulkenberg en Alonso. De Duitser rijdt weer magistraal rond op P5 met de Haas, maar die is niet snel meer. Alsnog kan niemand hem inhalen, dus achter de Hulk ontstaat nu wel een treintje, waar Leclerc dus een wagonnetje in vormt.

Hamilton probeert dan Tsunoda toch maar in te halen, maar schiet door. Russell komt binnen voor zijn eerste stop aan het eind van ronde 27 en komt vlak voor zijn teammaat weer de baan op. Die is dan uiteindelijk inmiddels wel langs Tsunoda gegaan. Piastri is daarmee ook eindelijk vrij om iets te doen aan de 11 seconden achterstand die hij op Max heeft. Leclerc gaat voorbij aan Hulkenberg voor P4.

Max stopt einde ronde 29 en valt vlak achter Leclerc terug op de baan. Enige voordeel is dat Norris roept dat hij wellicht wat schade heeft aan de voorvleugel. Lando is ook vier seconden verloren op Piastri in een ronde. Maar we zien geen beelden van een beschadigde vleugel noch een herhaling van een klababber. Het lijkt allemaal wel mee te vallen.

Dan eindelijk in de herhaling zien we wat er gebeurde. Norris heeft wel alle geluk van de wereld gehad. Bijna hing de McLaren in de muur. Maar hij komt weg met een lichte touché. Piastri rijdt dan lang door op zijn set mediums. Doch als hij stopt komt hij ook nog achter Hamilton terecht. Daar maakt hij snel werk van. Maar nu moet hij nog Russell voorbij. En dan nog 15 seconden goedmaken op Verstappen. Dat alles in 20 ronden. Zal lastig worden.

Finish

Is de finish vandaag ook de finish voor de F1 carrière van Ricciardo? De Ozzie moet in ieder geval Tsunoda voorbij laten van zijn team voor P12. Ouch. Ook bij Ferrari zijn er teamorders: Sainz moet uit de weg voor Leclerc. Piastri gaat in ronde 45 Russell voorbij en heeft 17 ronden om Verstappen het leven nog zuurder te maken dan de FIA al doet.

Maar rondes tikken af en het verschil wordt niet kleiner. Norris tikt nog een keer het muurtje aan maar komt daar mee weg. Magnussen niet, hij heeft een lekke band. Maar tot op heden blijft het de eerste Grand Prix van Singapore zonder safetycar. Piastri komt gek genoeg geen spat dichterbij aan Verstappen. De veelgeprezen Ozzie rijdt 40 seconden achter zijn teammaat.

Met de snelste ronde erbij wint Norris zodoende ‘maar’ 7 punten op Verstappen. Ook omdat een kansloze Ricciardo op het laatst nog pit om de snelste ronde af te pakken. Handig zo’n B-team erbij. Russell behoudt P4 ten opzichte van Leclerc die dit weekend meer pace had, maar er niet doorheen kwam. Hamilton wordt zesde voor Sainz, Alonso, Hulkenberg en Perez. Colapinto finisht net buiten de top-10. Maar het is desalniettemin opnieuw een goed weekend voor de jonge Argentijn.

De volgende is pas 20 oktober, in ‘Murica. Het wordt nog een heet staartje van het jaar in Texas, Mexico, Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Max moet het over de streep kunnen trekken, zeker als Piastri, Ferrari en Mercedes Norris niet meehelpen. Komt er nog een bizarre twist?