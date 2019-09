Nog meer ‘euvel’ om Circuit Zandvoort raceklaar te maken

Makkelijk is het niet, een F1-race op Zandvoort.

Vanmorgen wisten we jullie al te melden dat de voorbereidingen voor een F1-race op Zandvoort niet zonder slag of stoot gaan. Vooral vanuit de milieuhoek is er nu weerstand. Zandvoort is een mooie plek tussen duinen en natuurgebieden in, dus dat kan voor verstoring van wilde dieren en dergelijken zorgen. Om te bouwen in dit gebied moet je goede vergunningen hebben.

Daar stuit men op een probleem: die vergunning is nog helemaal niet aangevraagd. Met zo veel weerstand en het belang van deze vergunning alvorens er gebouwd gaat worden in november, is dat niet iets wat je tot het laatste moment wil uitstellen. Dat alles blijkt uit een brief die de provincie Noord-Holland stuurde richting de rechtbank van Noord-Holland, met als doel in het achterhoofd om de tegenstribbelende milieu-organisaties af te schudden. Zij willen namelijk de werkzaamheden niet door laten gaan. Dat meldt Nu.nl.

Ook moet het circuit paddenschermen plaatsen, omdat er een zeldzame padden- en hagedissoort in de buurt van het circuit leeft. Deze worden momenteel gevangen en teruggeplaatst zodat ze niet in gevaar gebracht worden door het circuit of de werkzaamheden. De planning voor de verbouwing is nog steeds november, maar er is nog niet duidelijk gemaakt of die planning verandert of niet.

Kortom: het kost wat, hopelijk hebben we straks ook wat. Een hele heisa is het sowieso.