Kom je weleens in de binnenstad? Dan moet je dit lezen!

Oh ja, vergeten te zeggen, kom je weleens met een busje in de binnenstad? Dán moet je dit lezen!

Je weet, de bouwvakker met een dieselbus heeft een probleem in de grote steden, ze mogen er niet in. En om Femke een plezier te doen gaat Renault een nieuwe elektrische versie van de Trafic presenteren: de Trafic E-Tech Electric.

Een bestelbus die dus vooral bedoeld is voor dagelijks gebruik in stedelijke omgevingen. Daar waar stilte uitstootvrij rijden en toegang tot milieuzones steeds belangrijker worden. Volgens de Amsterdammers in de Stopera tenminste.

De Trafic E-Tech heeft een elektromotor met een vermogen van 90 kW, goed voor 122 pk en 245 Nm koppel. De 52 kWh-batterij zorgt voor een officieel rijbereik tot 294 kilometer volgens de WLTP-norm. Opladen kan met wisselstroom tot 22 kW of met snelladen tot 50 kW. In de praktijk komt dat neer op een halfvolle accu in iets meer dan een half uur.

Deze bus mag gewoon de binnenstad in

Qua gebruikswaarde blijft het een echte Trafic. De laadruimte varieert van 5,8 tot 8,9 kubieke meter, afhankelijk van de uitvoering, en de laadlengte kan oplopen tot ruim vier meter. Dat maakt hem geschikt voor de loodgieter die zich dagelijks door Amsterdam moet manoeuvreren. Of natuurlijk voor installateurs en koeriers die in oude binnensteden werken en geen zin hebben in een bakfiets.

In tegenstelling tot vroeger, 1983 bijvoorbeeld. Toen reden vier onverlaten met hun Renault Trafic gewoon wel de binnenstad in, maar dat geheel terzijde.

De topsnelheid van deze elektrische variant ligt rond de 110 kilometer per uur, wat duidelijk maakt dat dit model vooral bedoeld is voor korte tot middellange ritten. En Renault zelf zegt er ook iets over hoor; de stilte aan boord en het directe koppel maken het rijden ontspannen, zeker bij veel stopmomenten of in smalle straten waar je liever niet met een dieselmotor echo’s maakt tussen de gevels. Dus.

Renault biedt via zijn eigen conversieprogramma kant-en-klare opbouwen voor specifieke beroepen. Denk daarbij aan koelwagens, werkbussen of personenvervoer. Daarmee blijft de Trafic, ook in elektrische vorm, vooral wat hij altijd al was: een praktisch werkpaard dat ook anno 2025 welkom is in de binnenstad.

En wil je weten hoe hij er echt uit komt te zien?Of hij een beetje lijkt op de foto hierboven? Dat snappen we, alleen kun je dat pas op dinsdag 18 november gaan zien. Dus tot die tijd moet je het even hiermee doen!