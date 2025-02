Oei: dit zijn de nieuwe bestelbussen van Renault!

Renault gaat op de retrotoer met de nieuwe bestelbussen.

Ik ben nog aan het bijkomen van de schrik. Oké, het is inderdaad lastig om van een bestelbus een elegant apparaat te maken, maar je hoeft ook niet je best te doen om bedrijfswagens er zo kolderiek uit te laten zien. Dat doet Renault naar mijn inziens wel met dit trio. Dat zwarte, schuin omhoog lopende deel aan de voorzijde doet me denken aan de Multipla-bult. Dat is geen compliment.

Wat liefhebbers dan wel weer zal aanstaan: de drie krijgen historische namen. Jep, ook bij de bestelbussen gaat Renault op de retroroute. Maak kennis met de nieuwe, elektrische bestelbussen van Renault: de Estafette, Goelette en Trafic.

De drie staan op een gedeeld platform dat ontwikkeld is door Flexis. Dit is een nieuw bedrijf dat is opgericht door Renault, Volvo en CMA CGM. Het laatste bedrijf is een Franse organisatie die je kunt bellen voor het overzees transporteren van containers. De nieuwe bestelbussen van Renault op het platform van Flexis worden in het Franse Sandouville gebouwd. Komend jaar zou je er al eentje moeten kunnen kopen.

Trafic

Misschien wel de minst lelijke van het stel, en wat mij betreft met de bekendste naam: de Trafic. Al 45 jaar heeft Renault de Trafic in productie. In die tijd werden er ruim 2,5 miljoen van verkocht. De nieuwe, vierde generatie krijgt dus de nieuwe ontwerptaal. Daar horen kennelijk geinige wieldoppen bij.

Volgens de makers krijgt de Trafic dezelfde draaicirkel als een Clio dankzij de korte overhang aan de voorkant. De bus is nog geen 1,9 meter hoog en past daardoor ”eenvoudig in ondergrondse parkeergarages”. De grote vraag is: wil je dat überhaupt, en hoe lang blijft dat nog legaal?

Goelette

Een maatje groter vinden we de Goelette. Deze naam gebruikte Renault al in 1956. Tien jaar later was het echter alweer gedaan met de Goelette, maar nu maakt ie dus een comeback. Dit is de meest veelzijdige bedrijfswagen van Renault. Je kunt hem bestellen in drie versies: als chassis-cabine, met een gesloten laadbox en als kipper.

Van de voorzijde tot aan de B-stijl deelt de Goelette dezelfde proporties met de Trafic. Laten we hopen dat je de putdeksel-velgen op het exemplaar hierboven ook straks kunt bestellen.

Estafette

Ook de laatste (en lelijkste) bedrijfsbus van Renault is een oudje dat opnieuw tot leven wordt gebracht. Tussen 1959 en 1980 verkocht Renault meer dan een half miljoen stuks van de Estafette. Het flatgebouw op wielen is 2,6 meter hoog. Daardoor zouden personen tot 1,9 meter vrij kunnen bewegen in de cabine en in de laadruimte.

We zagen al eerder een conceptversie van de Estafette, maar sindsdien is de bus flink aangepast. Je herkent de Estafette aan zijn grote, driedelige panoramische voorruit. Volgens Renault zorgt de grote voorruit voor optimaal zicht, meer veiligheid en extra comfort. Hij doet een beetje denken aan de Tesla Semi, nietwaar? Verder zijn er RVS-opstaplijsten aan de zijkanten, een roldeur aan de achterkant en een schuifdeur aan de zijkant met een onzichtbare rail.

Zo, dit heeft Renault dus gebrouwen van de nieuwe bestelbussen. Ik ben benieuwd waar Volvo mee komt (als het merk al met een bedrijfswagen komt).