Komst van de Alfa Tonale wéér eens uitgesteld? - Autoblog.nl

Jazeker, de komst van de Alfa Tonale is weer eens uitgesteld. Je zult nu nog langer moeten wachten op de auto die je toch niet ging kopen.

De Alfisti kunnen altijd op twee dingen rekenen. De historie van het merk Arese is bijzonder rijk. Er zijn maar weinig automerken die zo’n rijke geschiedenis kennen. Een ander zekerheidje: bij Alfa Romeo zijn er betere tijden op komst.

Dat is eigenlijk altijd de consensus. Een kleine 10 jaar gelden was de wereld te klein toen de 159 uit productie ging en Alfa Romeo maar twee modellen in zijn gamma had: de Mito en de Giulietta. Op dit moment is het niet veel beter, nieuw kun je alleen nog de Giulia en Stelvio bestellen. Er staan bij sommige dealers nog wat verdwaalde Giulietta’s en Mito’s te verstoffen, maar verder gebeurt er dus niet zoveel.

Alfa Tonale weer uitgesteld

Alle hoop is gevestigd op een crossovertje, de 166 en GTV zijn inmiddels de nek omgedraaid. De Tonale werd enkele jaren geleden al als concept voorgesteld aan het grote publiek. Deze auto moet Alfa Romeo behoeden voor een voortijdig einde. Het gaat wederom spannend worden. Want, jazeker de Alfa Tonale is weer eens uitgesteld. Dat meldt AutoNews Europe.

Jazeker, mocht jij in de markt zijn voor zo’n hippe Italiaanse crossover met Jeep-genen, dan zul je moeten wachten. Er zit overigens wel logica achter. Nog niet zo lang geleden zijn FCA (waartoe Alfa Romeo behoort) en PSA samengevoegd tot ‘Stellantis’. Dit concern heeft Jean-Philippe Imparato aangesteld als de nieuwe CEO van Alfa Romeo.

Aandrijflijn niet goed genoeg

Enkele maanden geleden bekeek Imperato voor het eerst de compacte crossover van Alfa Romeo. Op basis daarvan besloot hij dat de introductie van de Alfa Tonale even uitgesteld moest worden. De prestaties van de PHEV-aandrijflijn waren bij lange na niet goed genoeg.

Het is op zich best een begrijpelijke beslissing. Jean-Phillipe Imperato heeft stond namelijk eerst aan het roer bij Peugeot. Dat merk heeft twee plug-in hybride crossovers, de Peugeot 3008 HYbrid en HYbrid4. Die twee versies presteren aanzienlijk beter dan de Tonale zou doen.

Het is niet waarschijnlijk dat de Tonale de aandrijflijn krijgt van de Peugeot 3008 plug-in hybride. Daarvoor is het (veel) te laat. Aangezien de Tonale staat op het platform van de Jeep Compass, is het aannemelijk dat de kleine Alfa ook die aandrijflijnen krijgt. Dat zou betekenen een 1.3 FireFly motor met elektromotor, samen goed voor 190 of 240 pk. Overigens is de naam Tonale niet 100% zeker, de naam ‘Brennero’ circuleert ook nog, waarschijnlijk op verzoek van Henk Wijngaard.

De komst van Alfa Tonale is uitgesteld met ongeveer 3 maanden.