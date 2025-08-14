Komt deze verrassend leuke stationwagon terug?

Stationwagons die een comeback maken? Daar zijn we altijd voor te porren.

Het zijn zware tijden voor de stationwagon. Steeds vaker blijkt dat mensen deze ruimtewonderen links laten liggen omdat de hoge zit van een SUV hen meer aanspreekt. Dat snappen we op zich wel, maar snelle stationwagons vallen bij de liefhebbers vaak beter in de smaak. En dus is het jammer dat veel merken stoppen met hun SW’s.

Weggevallen stationwagons

Helemaal als je als merk relatief gezien opereert in de marge, is het lastig om een stationwagon nog de moeite waard te maken. Neem Subaru. Naast Japan scoort dat merk eigenlijk alleen in de VS, waar estates helemaal met uitsterven bedreigd zijn. En de stationwagon van Subaru die wél scoort is de Outback, wat dan weer bijna een SUV is. De leukste Subaru-estate waar het merk mee is gestopt in Europa is de Levorg.

Subaru Levorg

Waar de Legacy altijd het model boven de Impreza is geweest, is de Levorg eigenlijk wat de Impreza Wagon altijd was. De naam staat dan weer voor Legacy Revolution Touring, wat hem ook weer verwant maakt aan de Legacy. Het recept is echter doodsimpel: basis van de voorlaatste WRX met een vergelijkbaar motorenpalet. Er was zelfs een Levorg STi. Al het leuke van een Subaru in een praktische koets: wie wil dat nou niet?

Nou, eh, Nederland. Maar ook vele andere markten. De Levorg is op veel plekken buiten Japan uit het gamma gehaald, want een topscorer was het niet. Toch was ‘ie qua recept wel erg leuk. En daar lijkt Subaru het mee eens te zijn, want in Japan gaan ze gewoon door met de Levorg. In 2026 zou er een nieuwe generatie verschijnen en het lijkt erop dat deze het weer wereldwijd gaat proberen.

BestCarWeb meldt namelijk dat Subaru serieuze plannen heeft om de Levorg voor het eerst naar de VS te brengen. Gedurfd, want zoals gezegd is de VS niet altijd het beste toneel voor een stationwagon. Aan de andere kant, Audi en BMW durven het eindelijk aan om auto’s als de RS 6 en M5 Touring naar die kant te brengen, met aardig succes.

Over Europa heeft BCW nog niks te melden, maar de combinatie van het aandurven om een potentieel impopulaire markt te bedienen en Subaru’s wederopstanding in Europa met een gamma aan EV’s, zou kunnen betekenen dat de Levorg ook hier een comeback maakt. We hopen niet dat de auto hetzelfde lot toebedeeld wordt als de Forester, want het zou mooi zijn dat deze ietwat sportieve SW het gewoon doet in Nederland. Maar ja, relatief zuipende boxermotoren en vierwielaandrijving is een pré.