De Kia Niro EV maakt stekkeren bereikbaar

Het volgende hoofdstuk in de Koreaanse opkomst van elektrische modellen.

De Kia Niro (rijtest) is ondertussen alweer twee jaar onder ons en is niet compleet onsuccesvol gebleken. Dat heeft uiteraard er mee te maken dat de Kia Niro altijd al een vrij groene auto is geweest, omdat hij enkel verkrijgbaar is met hybridemotoren. Later kwam daar ook een plug-in hybride bij. Een volledig elektrische Niro was er nog niet.

Voor volledig elektrische modellen moest je echter bij zustermerk Hyundai aankloppen. Met de Ioniq en de recent onthulde Kona Electric wordt elektrisch rijden steeds goedkoper en dus bereikbaarder. Vanaf nu hoeft de trouwe Kia-rijder niet van merk te wisselen, of te emigreren om een Soul EV te bemachtigen, om hier aan mee te doen: ontmoet de Niro EV.

Wie hoopte op styling vergelijkbaar met de eerdergenoemde Niro EV Concept komt bedrogen uit: de echte Niro EV zit dichter bij zijn half-elektrische broer. De volledig elektrische versie is te herkennen aan een dichte grille, nieuwe dagrijverlichting in de bumper en aerodynamische velgen. Wat betreft specificaties is er nog niet veel bekend, behalve dat er twee accupakketten komen: een instapper met 39.2 kWh en topmodel met 64 kWh. Respectievelijk zorgen die voor 240 km tot 380 km bereik op één lading.

Momenteel is de Niro EV te aanschouwen op de International Electric Vehicle Expo in Zuid-Korea. Prijzen en verdere specificaties zijn nog niet bekend.