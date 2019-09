Komt er dan toch een opvolger voor de Mazda RX-8?

Het laatste nieuws lijkt zoiets aan te duiden.

We werden in 2015 warm gemaakt met de Mazda RX-Vision. Deze concept car liet zien hoe een ‘opvolger’ voor de RX-8 eruit zou zien. Dat was een vierzits sportwagen met als speciale feature een rotatiemotor (of schijfmotor, wat u prefereert). Dat was dan weer een opvolger voor de RX-7, de auto die Mazda vertegenwoordigde in de gouden dagen van de Japanse sportwagenindustrie. Hij werd in één adem genoemd met de Toyota Supra en Nissan Skyline. Nou wil het toeval hebben dat beide die auto’s nog beschikbaar zijn in 2019. Is het dan tijd voor Mazda om ook eens te kijken naar een vervolg op de RX-8?

Recente ontwikkelingen tonen aan dat het niet eens heel vergezocht is. Zo wist een Japanse nieuwssite recent te melden dat Mazda een aantal patenten heeft ingediend waarop een ‘RX-9’ te zien is. We gaan er voor het gemak even vanuit dat dat de naam wordt. Dat is hint één.

Hint twee is bovenstaande poster. We vergeven het je als je Chinees niet op het niveau zit dat je het perfect kunt lezen, gelukkig heeft Jalopnik een vertaling. Het blijkt een aankondiging te zijn van Chang’an Mazda, een Chinese joint-venture wat voor 50 procent Mazda is. De visuele hints duiden iets aan met de rotatiemotor, gezien de Dorito-vormige schijf waaruit een rotary bestaat en de Mazda Cosmo die te zien is, het begin van de rotatiemotor voor Mazda.

Naar het schijnt zegt de tekst zoiets als ‘rotary-gerelateerd nieuws in zes dagen’. Wat zou betekenen dat er op 1 oktober iets met deze motor aangekondigd wordt. Is dat waar? Dat moet uiteraard blijken. Wij zien een RX-Vision als RX-9 graag op de markt komen.