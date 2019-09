Dit is de BMW X1 xDrive25e met 224 pk

De logische volgende stap voor de kleinste SUV van BMW.

Plug-in Hybrides zijn weer heet. Bij gebrek aan een totaal compromisloze elektrische auto lijkt half-elektrisch tot nog toe een goede oplossing. BMW realiseert zich dit maar al te best. Hun gamma bevat een groot aantal plug-ins. Daar komt nu eentje bij die eigenlijk wel te verwachten was: de recent gefacelifte BMW X1. Nu ook verkrijgbaar met een stekker én een benzinemotor.

De benzinemotor in kwestie is een 1.5 liter driecilinder. Die drijft, zoals in de standaard X1, de voorwielen aan. Aan de elektrische kant gaat het om een batterijpakket van 9,7 kWh, wat de benzinemotor een lekkere boost geeft. Door de 95 pk uit alleen de elektromotor, waarmee de auto volgens WLTP 50 km volledig elektrisch kan rijden, komt het totaalvermogen uit op 224 pk. Voor een kleine SUV is dat een riant aantal.

Accelereren doet de xDrive25e in 7,0 seconden en de topsnelheid van de motoren in combinatie is 192 km/u. Enkel op de elektrische motor is de topsnelheid 135 km/u, waarmee je in theorie op de snelweg volledig elektrisch kunt rijden. Let wel op dat die range van 50 km niet gemeten is op 135 km/u. Ten slotte, het blijft handig te vermelden gezien de nieuwe selectie hybrides: je mag een aanhanger trekken, mits deze minder dan 750 kg weegt.

Door de X1 xDrive25e kun je nu de BMW SUV’s in drie gradaties krijgen met per trap omhoog sterkere elektrokracht. Zo is er de X3 xDrive30e en de X5 xDrive45e. Wanneer de kleinste telg van de hybride-SUV-familie beschikbaar is, is nog niet bekend.