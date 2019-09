Aston Martin DBX bijna in productie, meer info officieel

Het is niet te voorkomen: elk 'klein' merk moet aan de SUV. Aston Martin is druk bezig met een SUV ontwikkelen en geeft ons iets meer info.

Autofanaten moeten altijd een oogje toeknijpen als het gaat om het businessmodel van Porsche in de vroege jaren ’00. Het was namelijk inderdaad wel even een schok dat ze ineens een Porsche-SUV wilden bouwen. Vanuit een puristisch Porsche-oogpunt een aanfluiting, maar de Cayenne zorgde wel voor het geld dat Porsche er bovenop hielp. Sterker nog, men durft te beweren dat het merk er geweest was als de Cayenne er niet was. En kijk waar we nu zijn: een gezond Porsche waar je nog steeds de welbekende 911 kunt kopen. Dit businessmodel werkt in principe nog steeds en inspireerde al veel merken om te kijken naar een opgehoogde auto. Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, binnenkort zelfs Ferrari: iedereen wil een SUV. Zo ook een merk waar je het eigenlijk niet verwacht. Aston Martin.

Daarentegen is dit idee al bekend sinds de DBX Concept in 2015. Toen ging het nog om een tweedeurs crossover met AWD en een elektrische aandrijflijn. Dat is niet de definitieve DBX. Die is iets traditioneler, maar daardoor wel iets meer Aston. Het merk uit Gaydon doet de nodige rondjes met de auto, nog wel in camouflagepak. Al is de styling door het steeds verder lospeuteren van die camouflage meer en meer voorspelbaar. Je kunt duidelijk zien dat het afkomstig is van de hand die ook de Vantage heeft getekend.

Het verandert dus naar een iets logischere vierdeurs SUV. Voorin vinden we ook geen elektrische aandrijflijn, wel een lekkere dikke V8. Toch een beetje in de categorie “als het moet, dan ook gelijk maar goed”. In het geval van Aston Martin wordt de 4.0 liter V8 gebruikt die we kennen uit de Vantage en V8-versie van de DB11, en natuurlijk in basis uit het gros van de Mercedes-AMG lineup. Aston Martin maakt officieel dat het de krachtigste uitgave van de huidige V8-lineup is: de DBX krijgt 550 pk en 700 Nm.

Dat de bijna afgemaakte DBX zijn rondjes doet over het circuit is ook geen toeval. Zoals elk merk wil Aston Martin (naar eigen zeggen) ervoor zorgen dat het DNA puur Aston is. Dat wil zeggen dat de auto moet aanvoelen als een sportauto. Logischerwijs, kijkend naar het profiel van de auto, gaat het geen lichtgewicht worden, dus dat moet je altijd met een klein korreltje zout nemen. Maar ze doen in Gaydon hun best om dit de sportwagen onder de SUV’s te maken. Zoals de Urus en Cayenne Coupé ook proberen, wat ook gelijk de twee grootste concurrenten voor de DBX worden.

Maar het is makkelijk om daar cynisch over te zijn: volgens Aston Martin presteert de auto daadwerkelijk. De topsnelheid is ‘sneller dan 180 mph (290 km/u). Op de Nürburgring weet de auto qua bochtenwerk dezelfde prestaties neer te zetten als de Vantage, met remkracht vergelijkbaar met de DBS Superleggera. De rondes zijn nog niet officieel getimed, maar op de nodige testrondjes zijn tijden onder de 8 minuten al geklokt. Als daar met een officiële poging nog 15 seconden afgesnoept kan worden, laat de auto de Urus achter zich. Dat is best een prestatie.

Laten we echter niet te ver vooruit lopen op de zaken, de auto zit nog daadwerkelijk in een testfase en de acceleratietijden, ‘Ringtijden en topsnelheid zijn nog niet officieel opgenomen. Aston Martin weet nog te melden dat hun sound engineers hun best hebben gedaan om de DBX een lekkere grom te geven via de uitlaat. Of dat is gelukt moet je zelf maar even naar luisteren:

We willen SUV’s afkraken maar de DBX lijkt op papier het Aston Martin-DNA daadwerkelijk te omvatten. De afbeeldingen en cijfers bewijzen dat de SUV echt in zijn laatste fase zit qua ontwikkeling. De onthulling is in december 2019.