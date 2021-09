De leukste driewieler keert terug!

De Morgan 3-Wheeler is inmiddels uit productie, maar de Britten zijn druk bezig een nieuwe 3-Wheeler klaar te stomen.

Britten zijn vaak even eigenwijs als conservatief, als we even mogen generaliseren. Dit zijn niet altijd fijne eigenschappen, maar bij Morgan zorgt deze instelling ervoor dat ze hele gave en unieke producten bouwen. Bij Morgan blijven ze hun eigen spoor trekken, zonder zich al te veel te bekommeren over wat er in de rest van de autowereld gebeurt.

Alles wat Morgan bouwt is bijzonder, maar af en toe zijn er Morgan’s die nog een stukje extra bijzonder zijn. Zo maakten we onlangs kennis met de Morgan Plus Four CX-T, een geniale ‘off-roadster’. Tot voor kort bouwde Morgan ook nog een ander knotsgek model: de 3-Wheeler.

Helaas kondigde Morgan vorig jaar aan dat ze een punt gingen zetten achter de productie van de 3-Wheeler. Inmiddels is dat ook gebeurd. Er was echter ook meteen goed nieuws voor de liefhebbers van drie wielen: de Britten beloofden dat er een opvolger in het vat zat.

Daar kunnen we nu wat meer over vertellen, want Morgan toont de eerste beelden van de nieuwe 3-Wheeler. Het is overigens niet bekend of de auto ook weer zo gaat heten, maar dat is niet belangrijk. Gemakshalve houden we het gewoon op ‘de nieuwe Morgan 3-Wheeler’.

Het was je misschien al opgevallen dat er twee dingen ontbreken op de foto’s: het V-Twin-motortje aan de voorkant en de uitlaten aan de zijkant. Betekent dit soms dat de nieuwe 3-Wheeler elektrisch is…?

Neen, dat is niet het geval. Morgan heeft wel zitten spelen met de gedachte van een elektrische driewieler (getuige de EV3 Concept), maar daar hebben ze toch vanaf gezien.

De nieuwe Morgan 3-Wheeler krijgt dus wederom een verbrandingsmotor, maar het is niet het kenmerkende V-Twin-blok. In plaats daarvan grijpt Morgan naar een drie-in-lijnmotor van Ford.

Qua uiterlijk zal de nieuwe 3-Wheeler lijken op zijn voorganger (dat kan ook bijna niet anders), maar de Britten spreken wel van een “all-new design”. Dat betekent gelukkig niet dat het een modern ontwerp wordt. Het design zal geïnspireerd zijn op vroege straalvliegtuigen. Dat klinkt goed, maar toch jammer dat de sidepipes ontbreken.

Enfin, sidepipes of geen sidepipes: het is toch leuk dat de Morgan 3-Wheeler weer een comeback maakt. Auto’s met vier wielen zijn er toch al genoeg.