Koning Spa pakt P1 in VT2, Verstappen vierde

Hij doet het gewoon.

In de eerste vrije training van vandaag is de toon aardig gezet. Ferrari is voor de verandering eens op vrijdag goed begonnen en Red Bull volgt ze zowaar op de voet. Blijkbaar is er in de vakantie voldoende veranderd. Nu is het de vraag of de teams na deze eerste sessie de data naar hun hand hebben kunnen zetten, of dat ze tegen de lamp aan zijn gewandeld. We zoeken het uit.

Spa-Francorchamps is nog altijd het circuit waar Kimi Raikkonen uitblinkt.

De 38-jarige Fin heeft in zijn lange carrière voldoende kansen gekregen om goed te presteren op het circuit in de Ardennen. De IJsman heeft ongeveer een kwart van deze kansen verzilverd. Met zijn vier overwinningen op het circuit behoort hij tot de best presterende coureurs op het circuit. Schumacher heeft zes overwinningen op Spa, Senna heeft er vijf en Kimi en Jim Clark hebben er ieder vier. Slechter gezelschap bestaat zeker. Stevent hij met zijn eerste plek in VT2 af op zijn 21ste zege, die nu al zo lang op zich laat wachten?

Verstappen en Ricciardo verliezen langzaam terrein.

Zaten beide coureurs er in de eerste vrije training nog redelijk dicht op, in de tweede vrije training groeit het gat met de top aanzienlijk. Goed, Ricciardo mag misschien zijn tijd hebben verbeterd, in dit geval houden we de snellere Verstappen even aan als maatstaf. De Nederlander was in VT1 anderhalve tiende langzamer dan de snelste man op de baan, in VT2 is het gat bijna zeven tienden. De Renault-motor lijkt wel degelijk een flinke portie vermogen tekort te komen.

Ferrari B-team (Alfa Romeo Sauber) is sneller dan Haas.

Dit is een behoorlijke verrassing, want tot op heden waren de auto’s van Haas nagenoeg altijd sneller dan Sauber. Of het circuit ligt ze enorm, of het team heeft de afgelopen weken een aantal enorme stappen gezet. In de tweede vrije training waren zowel Ericsson (P9) als Leclerc (P10) sneller dan Grosjean (P12) en Magnussen (P14). Kunnen ze dit momentum vasthouden en een dubbele puntenfinish realiseren?

Vandoorne blijft de meest ongelukkige persoon op de grid.

Het zit écht niet mee voor Stoffel. De Belg, die volgens sommigen zijn laatste race zal rijden voor zijn thuispubliek, komt ook in de tweede vrije training niet uit de verf. Dit ligt echter niet aan hem, maar aan de auto. Het klinkt als een slap excuus, maar Vandoorne heeft daadwerkelijk pech. Ditmaal is het niet zijn rempedaal, maar de vloer van zijn auto. Nadat hij na een lange tijd eindelijk weer op de baan komt, weet hij wel zijn tijd, maar niet zijn plek niet te verbeteren. Stoffel behoudt P20, op enkele duizendsten van Stroll.

De super soft banden werken als een malle.

De zachtste band van dit weekend is nog niet veel gebruikt, maar wanneer dit wel gebeurt, zijn de resultaten direct merkbaar. Het kersverse Racing Point Force India, dat in VT1 ook al aardig mee kon komen, is ook in VT2 best of the rest. Het verschil met de rest van het middenveld is echter enorm. Er zit liefst 0,819 tussen Perez en Sainz. De Mexicaan zet zijn tijd echter als een van de weinigen op de zachtste band. Is de super soft daadwerkelijk zoveel sneller, of is het simpelweg een héél goed rondje geweest?

Bekijk hieronder de complete uitslag van de tweede vrije training.

1. Kimi Räikkönen 1’43.355

2. Lewis Hamilton +0.168s

3. Valtteri Bottas +0.448s

4. MAX VERSTAPPEN +0.691s

5. Sebastian Vettel +0.774s

6. Daniel Ricciardo +0.895s

7. Sergio Perez +1.307s

8. Carlos Sainz +2.126s

9. Marcus Ericsson +2.182s

10. Charles Leclerc +2.267s

11. Nico Hulkenberg +2.398s

12. Romain Grosjean +2.462s

13. Esteban Ocon +2.580s

14. Kevin Magnussen +2.723s

15. Pierre Gasly +2.725s

16. Fernando Alonso +2.798s

17. Brendon Hartley +2.982s

18. Sergey Sirotkin +3.096s

19. Lance Stroll +3.115s

20. Stoffel Vandoorne +3.141s