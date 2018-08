Force India’s nieuwe naam is het toppunt van SAAI

*zucht*

Soms zit het mee, soms zit het tegen. In dit geval hebben we te maken met het eerste scenario. Waar @jaapiyo jullie vanmiddag nog uitgebreid probeerde uit te leggen hoe de verwarrende situatie rondom Force India nu precies in elkaar steekt, blijkt het uiteindelijk een enorm simpel verhaal te zijn. Zojuist heeft de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) namelijk bevestigd dat Force India de rest van het seizoen afmaakt, al zij het onder een iets andere naam.

We zijn natuurlijk gruwelijk benieuwd waarmee Lawrence Stroll en cohorten op de proppen zijn gekomen. De groep investeerders die Force India recentelijk overkocht, heeft immers even de tijd gehad om over een toepasselijke naam na te denken. Aangezien Vijay Mallya niets meer met het team te maken heeft, kan de naam Force India in de prullenbak worden geworpen. Tijd voor een schone lei, een revolutie!

Wel, wie naarstig zat te wachten op een portie verfrissing, mag zijn hoop bij deze door het toilet spoelen. Force India heet voortaan namelijk… Racing Point Force India. Treurig.

Persoonlijk heb ik ineens minder vertrouwen in het gehele plan. Zeker aangezien de overstap van Lance Stroll naar het vernieuwde Racing Point Force India onvermijdelijk lijkt. Daarbij is de kans groot dat de veelbelovende Esteban Ocon plaats moet nemen bij McLaren, Stoffel Vandoorne het veld moet ruimen en Robert Kubica een zetel krijgt bij Williams. Okay, toch nog een lichtpuntje in dit verhaal.

De nieuwe naam van Force India heeft nog een belangrijke verandering als gevolg. Omdat de FIA Racing Point Force India inschrijft als een nieuw team, worden de punten die Force India in het constructeurskampioenschap bijeen heeft gesprokkeld uit het raam geworpen. Esteban Ocon en Sergio Perez behouden hun punten, maar Force India raakt ze kwijt. Tenslotte neemt Otmar Szafnauer de taken van teambaas over.