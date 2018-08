Motormuizen opgelet: er is een helm met airco!

Perfect voor de zomerdagen, die er amper nog zijn.

De zomer komt langzaam aan zijn einde, waardoor de tropische tempraturen geleidelijk verdwijnen uit het land. Deze aankondiging komt daarom eigenlijk iets te laat, maar dat maakt verder weinig uit. Gedurende de rest van het jaar hebben heethoofden en intense zweters die zich op twee wielen verplaatsen namelijk wel degelijk baat bij een helm met airconditioning.

Wie al jaren snakt naar een helm die tijdens het toeren een frisse bries in je nek hijgt, heeft sinds kort een mogelijkheid deze droom te verwezenlijken. De Amerikaanse helmenproducent Feher heeft recentelijk een speciale helm op de markt gebracht, die voorzien is van airconditioning.

Hoewel, airconditioning is misschien niet het juiste woord. De techniek is eigenlijk eerder vergelijkbaar met de manier waarop luxe autofabrikanten de stoelen koelen. De gekoelde lucht wordt niet direct in het gezicht geblazen, maar wordt dankzij allerlei fijne perforaties op vernuftige wijze verdeeld over de helm. De helm moet, ongeacht de warmte, een verschil met de buitentemperatuur kunnen creeƫren van maximaal 15 graden celsius. Hoewel de fabrikant claimt dat je de helm bij ieder soort weer kunt gebruiken, wordt de gebruiker aangeraden de helm niet op te zetten wanneer het regent. Dit uiteraard in verband met kortsluiting. Er is immers niets vervelender dan dat je je brein per ongeluk frituurt, terwijl je pas op de helft van je zondagsrit bent.

De Feher ACH-1 is gemakkelijk aan te sluiten op de motor waarop de rijder plaatsneemt. Door een verbinding met de batterij van de tweewieler kan de airco-unit gebruik maken van de opgeslagen elektriciteit. De helm kost momenteel 549 dollar, dankzij een korting van 50 dollar t.o.v. de normale prijs. Momenteel is de helm enkel in de Verenigde Staten verkrijgbaar, maar wij vermoeden dat hij met een omweg of reseller ook vrij eenvoudig naar Nederland moet kunnen komen.