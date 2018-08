McLaren 720S nu ook verkrijgbaar als GT3-tijger

Gaan met die oranje banaan!

McLaren laat de drukte in Pebble Beach even achterwege en mikt de schijnwerpers terug op het moederland. De Britten hebben zojuist namelijk de GT3-versie van de McLaren 720S ter wereld gebracht. Hoewel we een flinke poos hebben moeten wachten op deze introductie, is de auto ruim op tijd voor de GT3-kampioenschappen van volgend jaar.

Het spreekt voor zich dat de GT3-versie van de 720S is gebaseerd op het origineel, maar bij de raceauto is er maar een bijzonder klein deel van de straatauto overgebleven. Volgens McLaren zijn meer dan 90 procent van de componenten van de auto veranderd of geoptimaliseerd om de auto klaar te maken voor het circuit. Niet alleen het plaatwerk moet eraan geloven, ook de aerodynamica, de ophanging, de versnellingsbak en de remmen zijn aanzienlijk aangepast om te voldoen aan de hoge eisen van de raceklasse.

De 4-liter twin-turbo V8 in de 720S is daarnaast eveneens aangepakt om in het plaatje van de huidige GT3-regels te passen. De motor produceert normaal gesproken 720 pk, maar in dit geval wil McLaren er nog niets over kwijt. Echter, omdat we weten dat de auto’s in de GT3-klasse tussen de 500 en 600 pk moeten produceren, zal het ongetwijfeld ergens daartussen liggen. Hetzelfde geldt voor het gewicht. McLaren doet geen boek open over het standaard gewicht van de auto, maar in de GT3-klasse hebben de auto’s een gewicht tussen de 1.200 en 1.300 kg. Meer dan dat zal het dus niet zijn.

De gloednieuwe McLaren 720S GT3 is te koop voor professionelen of amateurs. Wie zo’n vlugge Brit op de kop wil tikken, moet flink in de buidel tasten. De auto kost tenminste 440.000 Britse ponden. Dit is omgerekend 487.000 euro. Omdat McLaren de verzending niet voor haar rekening neemt, moet je er nog enkele duizenden euro’s bijrekenen om de bolide bij thuis of bij de garage te krijgen.