Verstappen tweede (!) bij FP1 van Belgische GP

De Nederlander begint meteen goed!

Ein-de-lijk. Het is weer zover. De vakantie is voorbij. De 20 automotive ballerina’s hebben vier weken lang mogen genieten van hun welverdiende rust. De eerste vrije training van de GP van België zit er inmiddels op. Dit zijn 6 dingen die ons opvielen.

Vettel is is het snelst

In de afgelopen vier weken heeft Sebastian zichzelf goed kunnen opladen. Hij pakt de snelste tijd. Veel moeite heeft hij daar niet veel hoeven doen, zijn tijd werd bijna geen enkele keer in gevaar gebracht. Nou ja, bijna dan. Deze Duitser gaat in elk geval voor een inhaalslag, zoveel is duidelijk.

Verstappen zit er (vooralsnog) goed bij

Want Max Verstappen doet het gewoon meer dan uitstekend. Ondanks dat de Renault-motor serieus vermogen te kort komt, zet de Nederbelg een tweede tijd neer, vlak achter Sebastian Vettel. Meer dan knap. Natuurlijk moeten we er wel bij aantekenen dat de motoren van de Mercedessen en Ferrari’s in de kwalificatie opgeschroefd gaan worden. Echter, het verschil is in de FP1 de laatste races een stuk groter geweest.

Ricciardo moet nog opwarmen

Daniel Ricciardo zijn auto had wat kuren, waardoor hij het grootste gedeelte van de vrije training in de pits stond. Pas aan het einde van FP1 mocht hij plaatsnemen in de Red Bull. Hij zette een verdienstelijke 6e tijd neer. Hij had daar slechts een enkele ronde voor. Dus in dat licht bezien is de achterstand minder erg dan het lijkt.

Sirotkin kan er nog steeds echt niets van

Niet onaardig bedoeld, maar hij rijdt echt als een natte krant. Op de meest onlogische moment verliest hij de controle over de auto. Nu zou je kunnen zeggen: “dat gebeurt Grosjean ook” en dat klopt ook. Waar de Fransman af en toe laat zien wel degelijk goed te kunnen rijden, valt dat bij Sirotkin erg mee. Natuurlijk, zijn teamgenoot is ook geen natuurtalent en Williams heeft per ongeluk een Formule 3 auto ontworpen voor 2018, maar dit moet beter kunnen.

Vandoorne heeft OOK op zijn thuisrace pech

Dat gevoel komt ook bovendrijven als we denken aan Stoffel Vandoorne. De sympathieke Belg rijdt wederom een treurloge thuisrace, vooralsnog. Hij wordt geplaagd door wat technische mankementen. Maar plaats nummer laatst is iets wat niemand hem gunt. Zelfs Llando Norris (die FP1 mag rijden in plaats van Alonso) is sneller in de McLaren-Dacia.

De complete uitslag van FP1:

1. Vettel (1:44.358)

2. VERSTAPPEN (0.151)

3. Hamilton (0.318)

4. Raikkonen (0.360)

5. Bottas (0.366)

6. Ricciardo (1.200)

7. Ocon (1.428)

8. Hulkenberg (1.593)

9. Perez (1.811)

10. Sainz (1.852)

11. Gasley (1.953)

12. Grosjean (2.029)

13. LeClerc (2.196)

14. Ericcson (2.199)

15. Hartley (2.574)

16. Strollybolly (2.607)

17. Magnussen (2.654)

18. Norris (3.006)

19. Sirotkin (3.009)

20. Vandoorne (3.094)