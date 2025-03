Nieuw hoofdstuk automobilistje pesten Amsterdam

De Rivierenbuurt in Amsterdam MOET klimaatbestendig gemaakt. Pech dus voor de autorijdende bewoners.

Het is vrijdagmiddag, dus het is wel weer eens tijd voor klein leed uit het reservaat Amsterdam. Voor wie er nog niet van de op de hoogte was, er zetelt een links georiënteerd stadsbestuur en die zijn niet persé op de hand van de automobilist.

Zo mag je inmiddels nog maar dertig kilometer per uur rijden op wegen die ingericht zijn voor vijftig, als bouwbakker moet je de nieuwe pui voor een grachtenpand overladen in een leen-Biro en als je een parkeerplek hebt gevonden moet je een PL afsluiten voor een dagje parkeren. Kortom als automobilist ben je de pisang in onze hoofdstad.

Prima natuurlijk om de mensen van buiten de stad zo een beetje te weren en het verkeer in de binnenstad te verminderen. Daar hebben de inwoners van het reservaat dan ook voorgestemd. Alles goed, totdat het natuurlijk je eigen gemak gaat bedreigen.

Rivierenbuurt Amsterdam klimaatbestendig

In Amsterdam Centrum is het mooi wonen. Kijk maar eens naar de plaatjes bij dit artikel. Lekker aan de grachten, dan weet je van te voren dat een auto bij je huis parkeren een uitdaging wordt. Heb je toch een auto nodig dan zoek je een woning buiten het centrum, de Rivierenbuurt bijvoorbeeld.

Deze wijk in het zuiden van de stad moet echter ook aangepakt. Want de Rivierenbuurt is nog niet klimaatbestendig. Dus gaat de komende tijd de buurt op de schop. Van de Vechtstraat tot de Uiterwaardenstraat wonen tweeduizend huishoudens en die krijgen een klimaatbestendige upgrade van de buurt.

Meer groen, meer stoep én minder auto’s. Nu zijn er voor die tweeduizend huishoudens zo’n 479 parkeerplekken, na de vergroening nog maar 332 stuks. Er moeten dus 147 auto’s verdwijnen. Best rot als jij net één van de laatste 147 bent die een parkeervergunning kreeg?

Protest bewoners

Zo’n tweehonderd buurtbewoners vrezen daar kennelijk voor, want die tekenen nu protest aan lezen we op de site van stadsomroep AT5. De bewoners haasten zich te zeggen dat ook zij deugen en voor een klimaatbestendige buurt zijn, maar dan moet hun binnenkort in te ruilen Tesla natuurlijk wel gewoon nog voor de deur geparkeerd kunnen worden.

De bewoners zijn er van overtuigd dat je ook na de herinrichting nog gewoon aan twee kanten van de straat moet kunnen parkeren, in plaats van nog maar aan één kant. Dan hoeven er niet zoveel parkeervakken weg.

NJET

Het stadsdeelbestuur denkt daar echter anders over. Volgens stadsdeelbestuurder Rocco Piers hebben de onderzoekers (duur onderzoeksbureau voor elk gewenst antwoord?) hun hoofd er over gebroken, maar helaas kan het niet.

Extra parkeervakken gaan namelijk altijd ten koste van groen, fietsparkeergelegenheid of toegankelijkheid van de stoep. Het antwoord aan de bewoners is dus NJET!

Daarnaast kunnen we niet inleveren op groen, omdat we de buurt klimaatbestendig moeten maken. Stadsdeelbestuurder Piers legt even uit waar de prioriteit hoort te liggen.

Meer groen moet je doen

Het zit al in de naam van de Rivierenbuurt. Het is namelijk de badkuip van de stad, volgens de duurbetaalde onderzoekers. Al het water stroomt naar de Rivierenbuurt en het riool kan die extreme wateroverlast die in de toekomst door de klimaatverandering steeds vaker de Rivierenbuurt zal teisteren niet aan. Dus leggen ze wadi’s aan en daar kun je niet in parkeren. Alles om Amsterdam klimaatbestendig te maken.

Kortom, de bewoners trekken aan het langste eind. Ze kunnen alvast wennen aan een wandeling van een kwartier naar hun auto tijdens de werkzaamheden. Parkeren kan voorlopig bij het Mirandabad, op vijftien minuten lopen dus. Om er te komen moet je wel ’s nachts door een donker tunneltje. Onveilig volgens de bewoners.

Rocco Piers vindt het gezeur over te ver lopen door een donker tunneltje allemaal maar overdreven. Maar goed, hij gaat kijken voor wat extra lampen. Tekenend voor hoe Amsterdam kijkt naar parkeerproblemen. Vooralsnog hebben de bewoners dus pech, beter maar de auto weg!