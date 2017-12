Dit kost de nieuwe Mercedes CLS

Kost wat, maar dan heb je ook een vierdeurs coupé.

Onlangs onthulde Mercedes de derde generatie van de CLS. Volgens Mercedes is de CLS de originele vierdeurs coupé, hoewel cynici zullen opmerken dat er ook voor de CLS als scherp gesneden sedans bestonden. Enfin, die discussie even latende voor wat ‘ie is, ben ik altijd wel een beetje fan geweest van de CLS. De eerste (aankoopadvies) was een slanke, stijlvolle sedan, de tweede een brute bak, vooral in AMG-trim. Ik had dan ook goede hoop voor de derde generatie, maar laten we het er maar op houden dat ik de auto even in het echt wil zien voor het vellen van een definitief oordeel.

We praatten je al bij over de belangrijkste feitjes over de nieuwe CLS. Misschien dat één ding nog een beetje onderbelicht is gebleven: de auto wordt in eerste instantie alleen leverbaar met zes-in-lijns. Jawel, na jarenlange geruchten dat Mercedes terug zou komen met deze smeuïge opstelling van zes cilinders, is het moment eindelijk zo ver. Met het oog op toekomstige elektrificatie dachten de ingenieurs wellicht ‘het is nu of nooit’.

De eerste varianten die op de markt komen zijn de CLS 350 d 4MATIC, CLS 400 d 4MATIC en CLS 450 4MATIC voor respectievelijk 93.242 Euro, 97.719 Euro en 98.303 Euro. De vanafprijs is dus goed in lijn met die van de nieuwe Audi A7. In een later stadium volgen nog de CLS 53 AMG en vast ook nog wat instappers.

Bonuspunten voor iedereen die met goede argumenten op de proppen kan komen om een eerste gen CLS te kopen in plaats van een S211, in verband met iemand die we kennen.