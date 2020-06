Audi R8 2006-2015 type 42 Occasion Aankoopadvies

Een regelrechte sensatie was het toen de R8 op de markt kwam. Het is inmiddels alweer 14 jaar geleden, dus hoogste tijd voor een occasion aankoopadvies van de Audi R8.

Dat de R8 kwam had alles te maken dat Audi eigenaar werd van Lamborghini. Daardoor konden ze het platform van de Gallardo en Huracan gebruiken als basis voor de ontwikkeling. Audi Sport GmbH creëerde daarop een aluminium monocoque gebaseerd op space frame principes. De productie vond plaats in de Audi Sport GmbH in Neckarsulm. Het ontwerp was van de hand van Walter da Silva.

Als eerste kwam de R8 met de uit de B7 RS4 bekende 4.2 V8. Een vermogen van 420 pk was genoeg voor aansprekende prestaties, maar het chassis kon een stuk meer aan. Daarom volgde eind 2008 de fabuleus klinkende V10 met 525 pk. Dat blok was gebaseerd op de tiencilinder uit de Gallardo LP560-4, die weer verwantschap had met de V10 uit de S6 en S8.

Cosmetisch onderscheidt de V10 zich ook van de V8. In plaats van 2x dubbele ronde, heeft de V10 twee ovalen uitlaten. De sideblades zijn bovendien wijder en de V10 heeft altijd minimaal 19” velgen.

Geen lieve quattro, wel een Spyder

Vrij atypisch voor Audi was dat deze generatie R8 het merendeel van het vermogen naar de achterwielen stuurt. De vooras kreeg 30% van het koppel, achter 70%. Ook op droog asfalt is de R8 dus vrij makkelijk te verleiden tot een driftje. De huidige R8 heeft een totaal ander karakter.

Sinds de aankondiging deden de geruchten al de ronde, maar het duurde toch nog tot 2010 voor de R8 Spyder op de markt kwam. Die verloor de typerende sideblades van de coupé, want die liepen door tot in het dak.

In 2011 kwamen de R8 GT en R8 GT Spyder als topmodellen met extra pk’s uit de V10. De beide GT’s waren bovendien 100 kg lichter en hadden winglets op de voorbumper en een vaste achterspoiler.

Facelift Audi R8 in 2012

In 2012 kreeg de Audi R8 een facelift met diverse cosmetische wijzigingen. Ook onderhuids veranderde er diverse zaken, maar het belangrijkste nieuws was de nieuwe versnellingsbak. De R-tronic bak met enkele koppeling moest het veld ruimen voor een S-tronic bak met dubbele koppeling. Zowel prestaties als de rijdbaarheid verbeterden daardoor enorm. Overigens is de R8 ook altijd met een handbak leverbaar geweest.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Audi R8 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Audi R8 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De R8 heeft een redelijk standaard Audi interieur. Dat kan je zowel als voor- of als nadeel zien.

De koest van aluminium, maar er zijn ook stalen bouten gebruikt. Kunnen elkaar vast zitten.

Onderstel

De meeste exemplaren zullen de instelbare Magnetic ride dempers hebben. Die hebben niet het eeuwige leven. Vervang ze per paar of doe het hele onderstel. Er zijn ook R8 eigenaren die van die gelegenheid gebruik maken om een ander onderstel te monteren.

De wishbones achter geven nog wel eens de geest.

Let sowieso op bijgeluiden van het onderstel.

Keramische remmen waren een optie en gaan in theorie een autoleven mee. In de praktijk echter niet en ze zijn ook nog eens kostbaar om te vervangen. Controleren dus! Het werkgebied moet een glans hebben en op de randen mogen geen beschadigingen te zien zijn.

Aandrijflijn

Controleer de radiatoren in de neus op steenslag, bladeren etc. Houd ze ook regelmatig schoon. Koeling is heel belangrijk bij dit soort motoren.

Beide blokken lusten best een slokje olie. Regelmatig peilen dus.

Vanaf 2012 kreeg de Audi R8 de S-tronic bak met dubbele koppeling. Die is veel beter.

De R-tronic heeft een enkele plaat voor de koppeling. Die gaat zo’n 30.000 km mee.

Elektronica

De elektronica lijkt redelijk op orde, maar controleer alles wel even netjes.

Motoren Audi R8 2006-2015

4.2 FSI 420 pk/ 430 Nm

4.2 FSI 430 pk/ 430 Nm

5.2 FSI 525 pk/ 530 Nm

5.2 FSI 550 pk/ 540 Nm

5.2 GT 560 pk/ 540 Nm

Aanbod Audi R8 type 42 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er 24 stuks van de Audi R8 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Audi R8 2006-2015 starten net onder de 40 mille. Voor het totale aanbod van de Audi R8 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.