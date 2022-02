Turbo 3 Black Edition is nóg bruter

Is dit een lekkere restomod of is dit een lekkere restomod?

De Renault 5 leent zich uitstekend voor een moderne interpretatie. Dat bewees Renault met de Renault 5 Prototype, die bijzonder goed te pruimen was. Maar wat is er nu nog leuker dan een moderne Renault 5? Precies: een moderne Renault 5 Turbo!

Dat dachten ze bij Legende Automobiles dus ook, want zij bouwen een restomod op basis van de Renault 5 Turbo. Het uiterlijk heeft een complete make-over gekregen met een carbon fiber bodykit en LED-verlichting. Daarmee is de Turbo 3 – zoals deze creatie heet – nog breder dan het origineel.

Legende Automobiles (opgericht door drie Fransmannen, maar gevestigd in de VS) deelt nu plaatjes van een versie die nóg een stukje bruter oogt. Dit is namelijk de Turbo 3 Black Edition. Deze is uitgevoerd in zwart/donkergrijs met bronzen details. Ook heel lekker.

Helaas zijn deze plaatjes van de Turbo 3 Black Edition nog steeds renders. Weliswaar realistische renders, maar toch renders. De eerste Turbo 3 moet dus nog gebouwd worden door Legende Automobiles. En bij automotive start-ups is het altijd maar de vraag of dat gaat gebeuren.

Het is ook nog steeds niet bekend wat Legende Automobiles qua motorisering precies in petto heeft voor de Turbo 3. Naar verluidt krijgt deze 400 pk, maar daar heeft het bedrijf zelf nog niks over losgelaten.

We hopen de heren van Legende Automobiles het voor elkaar krijgen om in ieder geval één exemplaar te bouwen. Black Edition, White Edition, Red Edition, het maakt niet uit, gewoon bouwen dat ding.