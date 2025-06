Koop de auto van een beroemdheid met smaak

En het is niet eens een ouwe lul.

Smaak is niet te koop. Sterker nog: je krijgt soms bijna de indruk dat je smaak alleen maar slechter wordt naarmate je meer geld krijgt. Gelukkig zijn er ook nog celebrities die wel smaak hebben. RM Sotheby’s veilt namelijk een fraaie Aston Martin die afkomstig is van een bekende acteur.

Het betreft een Aston Martin DBS V8, wat later de Aston Martin V8 zou worden. Dit was de directe opvolger van de DB6. Deze modellen zijn zelfs nog een tijdje gelijktijdig geleverd, al oogt de DBS een stuk moderner. Beide auto’s zijn in ieder geval erg fraai.

Jullie zijn natuurlijk heel benieuwd van wie deze auto dan geweest is. De vorige eigenaar was niemand minder dan Orlando Bloom, bekend van Lord of the Rings en Pirates of the Caribbean. Orlando is een echte petrolhead, al is hij op het witte doek niet vaak achter het stuur te zien. Elven, piraten en musketiers rijden nu eenmaal weinig auto. In 2023 was de Britse acteur overigens wel in een autofilm te zien, namelijk Gran Turismo.

Orlando Bloom is vooral een Porsche-liefhebber, die onder meer een Porsche 911 S uit 1973 bezit. Hij lijkt echter ook een voorliefde voor Aston Martin te hebben. In 2014 werd er al eens een DB Mark III geveild die afkomstig was uit zijn collectie. En nu dus een DBS V8.

Inmiddels is een V8 het minste wat je verwacht in een Aston Martin, maar de DBS werd standaard geleverd met een zes-in-lijn. De V8 was het topmodel. Met 324 pk en een topsnelheid van 242 km/u was het destijds de snelste vierzitter ter wereld.

Van de DBS V8 zijn er slechts 402 gebouwd. Dit rechtsgestuurde exemplaar van Orlando Bloom wordt binnenkort ‘No Reserve’ geveild door RM Sotheby’s. Het veilinghuis rekent op €105.000 tot €140.000.